video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 08 مارس 2019 09:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وكالة الأنباء الجزائرية: مظاهرات تطالب بتغيير النظام فى انحاء العاصمة

الجمعة، 08 مارس 2019 09:14 م
وكالة الأنباء الجزائرية: مظاهرات تطالب بتغيير النظام فى انحاء العاصمة مظاهرات الجزائر
كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

قالت وكالة الأنباء الجزائرية مساء اليوم الجمعة أن الآلاف من المواطنين خرجوا في الجزائر العاصمة والعديد من ولايات الوطن في مسيرات شعبية سلمية، للجمعة الثالثة على التوالي تطالب بتغيير النظام وبإصلاحات سياسية .

 

صورة ضوئية للخبر
صورة ضوئية للخبر

 

وقالت الوكالة :"قد تميزت هذه المسيرات بتواجد مكثف للعنصر النسوي، تزامنا مع إحياء اليوم العالمي للمرأة المصادف للثامن مارس، حيث رفع المشاركون فيها العلم الوطني مرددين شعارات تؤكد على الطابع السلمي لهذه المسيرات وتعبر عن رفضها مجددا لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة جديدة."

 

وقد بدأ المتظاهرون في التجمع منذ صبيحة اليوم على مستوى البريد المركزي وساحة أول ماي وساحة موريس أودان بوسط العاصمة، وسط تعزيزات أمنية مكثفة قبل أن تنطلق المسيرات بعد الظهر لتجوب مختلف شوارع العاصمة.

 

كما شهدت مسيرات هذه الجمعة مشاركة شخصيات سياسية ووطنية الى جانب وجوه من الوسط الثقافي والفني.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير خارجية الجزائر: استقرار الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية

وزير الخارجية الفرنسى: الاستقرار فى الجزائر مسألة مهمة وما يحدث بها يؤثر بفرنسا

الجزائر

مظاهرات الجزائر

اخبار الجزائر

الشعب الجزائرى




لا تفوتك
الإسكان: نستهدف إنهاء أكثر من 11 ألف وحدة سكنية بالعلمين الجديدة فى 2020

الإسكان: نستهدف إنهاء أكثر من 11 ألف وحدة سكنية بالعلمين الجديدة فى 2020

الأرصاد: غدا طقس معتدل على السواحل الشرقية حار على جنوب الصعيد

الأرصاد: غدا طقس معتدل على السواحل الشرقية حار على جنوب الصعيد

«إنها حقاً عائلة مشبوهة».. صحيفة سوابق أشقاء معتز مطر.. 72 حكماً بالنصب.. الإرهابى الهارب يحاول التغطية على جرائم أسرته ويزعم القبض عليهم بسبب مواقفه السياسية

«إنها حقاً عائلة مشبوهة».. صحيفة سوابق أشقاء معتز مطر.. 72 حكماً بالنصب.. الإرهابى الهارب يحاول التغطية على جرائم أسرته ويزعم القبض عليهم بسبب مواقفه السياسية

صور.. "تنمية المشروعات" شريك فى قصة نجاح جديدة بكفر الشيخ.. "شوقى" اقترض 150 ألف جنيه من الجهاز لإقامة مشروع مخللات.. ويؤكد: "لم أنتظر الوظيفة.. وحققت نجاحا كبيرا لم أتوقعه والمشروع وفر 6 فرص عمل للشباب

صور.. "تنمية المشروعات" شريك فى قصة نجاح جديدة بكفر الشيخ.. "شوقى" اقترض 150 ألف جنيه من الجهاز لإقامة مشروع مخللات.. ويؤكد: "لم أنتظر الوظيفة.. وحققت نجاحا كبيرا لم أتوقعه والمشروع وفر 6 فرص عمل للشباب

لاسارتى: نتطلع لكتابة سطر جديد فى تاريخ الأهلى

لاسارتى: نتطلع لكتابة سطر جديد فى تاريخ الأهلى

وكالة إيطالية: مصر مركز للطاقة ولاعب رئيسى فى إنتاج الغاز المسال

وكالة إيطالية: مصر مركز للطاقة ولاعب رئيسى فى إنتاج الغاز المسال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة