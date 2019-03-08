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وزيرة الهجرة تبحث مع مدير الشئون الاغترابية اللبنانية التعاون بين البلدين

الجمعة، 08 مارس 2019 10:33 ص
وزيرة الهجرة تبحث مع مدير الشئون الاغترابية اللبنانية التعاون بين البلدين جانب من اللقاء
كتب محمود راغب
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التقت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال زيارتها إلى لبنان، السيدة فرح برى مدير الشئون الاغترابية اللبنانية، لبحث أوجه التعاون بين مصر ولبنان فى مجال الهجرة والمهاجرين، بحضور السفير نزيه النجارى السفير المصرى ببيروت.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إنه تم خلال اللقاء استعراض كيفية تعامل لبنان مع المغتربين والمهاجرين اللبنانيين، كما تم استعراض ما تقوم به وزارة الهجرة من جهد للتواصل مع المصريين بالخارج والاستفادة من عقولهم وكفاءاتهم وإشراكهم فى عملية التنمية على أرض وطنهم الأم.

وأضافت وزيرة الهجرة أنه تم الاتفاق، خلال اللقاء، على تبادل الخبرات والتقارب بين الدولتين والاستفادة من الخبرات اللبنانية فيما يتعلق بعقد المؤتمر السنوى الذى تقيمه لبنان للمغتربين اللبنانيين، واليات حث المستثمرين الوطنيين للاستثمار فى وطنهم، حيث إن جزءًا كبيرًا من المستثمرين فى لبنان هم اللبنانيون المقيمون فى الخارج، فكان لابد وأن يتم الاستفادة من هذه التجربة خلال عمليات التحضير لمؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار.

ومن جانبها، أشادت السيدة فرح برى بحرص وزارة الهجرة على التعامل مع العلماء المصريين بالخارج من خلال سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، وأيضا التعامل الرقمى للمصريين بالخارج فيما يتعلق بخدمات إدارة التجنيد وتخصيص شباك لهم بالإدارة، معربة عن تقديرها لاهتمام الوزارة بالمرأة المهاجرة والشباب المصريين من أبناء الجيل الثانى والثالث، وسرعة التواصل مع المصريين بالخارج.


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