ننشر الخطة الدعوية لشهر رجب بمساجد الإسكندرية.. تعرف عليها

وقال الشيخ حسن عبد البصير مدير الدعوة، أن الدروس تهتم بقضايا المياه والمحافظة عليها وعدم تلويثها والاقتصاد في استعمالها بمناسبة اليوم العالمي للمياه الموافق 22 مارس، كما أن الخطة مقيمة على أربع أسابيع.

واضاف أن المستهدف في كل إدارة 10مساجد فى إحدى عشرة إدارة أسبوعيا ليصل عدد الأمسيات أسبوعيا 110 وشهريا 440 أمسية.

الأسبوع الأول بعنوانه : صناعة الحياة

1_ أول دروسه يوم الأحد 10 مارس عن قيمة التخطيط والتنظيم والأخذ بالأسباب

2_ سلامة الصدر وصفاء القلب يوم الاثنين 11مارس 4 رجب

3 _ قيمة التكافل والتعاون وتحقيق الوحدة ونبذ الفرقة الثلاثاء 5 رجب

الأسبوع الثاني وكان عنوانه صيانة الإنسان

1_حفظ اللسان وقيمة العفة وحفظ الأنساب وأثر ذلك على الفرد والمجتمع 17 مارس 10 رجب

2_ الماء في القرآن والسنة 18 مارس11 رجب

3 _ قيمة المياه وواجب الحفاظ عليها

بمناسبة اليوم العالمي للمياه 19مارس 12 رجب

الأسبوع الثالث وعنوانه قيمة الأخلاق

1_. قيمة التسامح والرحمة والتأكيد على ثقافة الألفة ونبذ العنف " أحداث الطائف"

2 _ فقه الحوار" قصة عداس "

3 _ قيمة الحياء

الأسبوع الرابع عنوانه قيمة العمل والبناء

1 _ اهتمام الإسلام بالإنسان قبل الميلاد "بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله"

2_أمانة تقديم النصيحة

3_التكريم الإلهي للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.