ناشزات بقوة القانون.. تعرف على أغرب الأسباب التى دفعت النساء لفقدان حقوقهن

كتبت أسماء شلبى

القانون ألزم الزوج بالنفقة وتوفير المسكن للزوجة فى مقابل طاعتها له وإن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز بحكم المادة رقم 6 من قانون الأحوال الشخصية، معطيا للزوجة حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، فوفقا للقانون فلا طاعة لزوج يسىء معاملة زوجته ويلحق الضرر بها قولا وفعلا، ولكن تبقى المشكلة الأزلية للزوجة تحايل الزوج على القانون بالتحريات المغلوطة والشهود الزور حتى يتهرب من حقوق زوجته ويستخدم بيت الطاعة والنشوز كوسيلة للضغط عليها وإذلالها.

اليوم السابع يرصد أغرب الأسباب التى دفع بها الأزواج أمام محاكم الأسرة لإثبات نشوز زوجاتهم بعد رفضهن المثول فى بيت الطاعة أمام مكاتب تسوية المنازعات .

فاتورة الكهرباء

لم تتوقع الزوجة أن حياتها الزوجية ستتلاشى بعد 7 شهور من الزواج عندما اكتشفت أن زوجها يعانى من البخل المرضى فهو يوفر بشكل مبالغ فيه فى استهلاك الكهرباء والطعام وحتى مصروفات العلاج فإذا مرضت يتركها تموت من الألم رفضا الذهاب بها للطبيب مما جعل أهلها يطالبوه بتطليقها بعد نشوب خلافات زوجية كادت أن تسبب فى موتها .

وتضيف الزوجة أمام محكمة الأسرة بإمبابة لطلب الطلاق للضرر: "كان يمشى ورائى بالمنزل مثل عسكرى الدرك يحاسبنى إذا نسيت بعض الإضاءة ويعنفنى إذا طهيت لحوما مرتين أسبوعيا وكذلك يعاقبنى على استخدام مسحوق لتنظيف المنزل وكثيرا ما تعدى على بالضرب وتسبب لى بإصابات وصلت للنزيف الحاد والإجهاض وعندما تركت المنزل ثار وأتى بشهود زور وسوء سمعتى وحاول أن يحبسنى فى منزل غير آدمى بحكم طاعة ".

مدمنة على شراء الملابس

توالت الأحداث الى أن وصل اليأس بالزوجة من إصلاح أخلاق زوجها للهروب ليلا من جحيم الحياة الزوجية بعد أن تمكنت منه المخدرات واعتاد على مرافقة النساء فى الحرام وعندما شكت كان لها بالمرصاد ليقرر إصابتها بعاهة مستديمة فى عينها ويقف بكل بجاحة بمحكمة الأسرة بزنانيرى يطالب بإثبات نشوزها .

وتكمل الزوجة: "بعد 3 سنوات أخذت طفلتى خوفا عليها من عنف والداها ولكنه لم يتركنى فى حالى طمعا فى راتبى، وتضيف: "كثيرا ما عاقبنى على شراء ملابس لى والصغيرة من راتبى الذى كان يستحوذ عليه لشراء تلك السموم ليتهمنى بأننى مدمنة على تبديد الأموال ويشكو لأهلى دون حياء".

زيارة أهل الزوجة المتكررة لمنزل عائلة الزوج

خلافات حادة بين الزوجين طوال 12 شهرا مدة زواجهم بسبب رغبة والدة الزوج منع أهل الزوجة من زيارتها لتقوم بغلق باب العمارة السكنية المملوكة لها فى وجهم حتى تمنعهم من رؤية أبنتهم وتحرض الزوج على معاقبتها بحجة تضيع أموال نجلها على شراء الطعام والشراب فى زيارتهم المتكررة.

وصرحت "أية.م" التى يلاحقها زوجها "ن.ع" بدعوى لإثبات نشوزها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر: "حماتى حشرية كانت لا تترك صغيرة ولا كبيرة إلا وتتدخل فيها فمنذ اليوم الأول من ذهابى لمنزلهم وهى صاحبة الكلمة والأمر والنهى استأذنها لزيارة أهلى وتناول الطعام والذهاب للعمل، لم يكن لدى حياة خاصة ففى أى وقت تقتحم على منزلى التى تمتلك مفتاحه وتدخل على فى أى وضع وعندما أشكو تلاحقنى بالاتهامات الأخلاقية واتهامى بخيانة زوجى".

ارتداء ملابس الحداد

توفى والد الزوجة متأثر فى حادث سير فاضطرت الزوجة للذهاب والمكوث بمنزل اهلها مع والداتها المريضة وارتداء ملابس الحداد مدة 3 شهور ليذهب الزوج على الفور لمحكمة الأسرة دون سابق إنذار ويقيم دعوى طاعة ويعلنها على عنوان خاطئ وبعدها يلاحقها بدعوى نشوز .

وتضيف الزوجة أمام محكمة الأسرة بروض الفرج: " فوجئت بإعلان زوجى خطبته على الفيسبوك دون أن تحدث خلافات بيننا واتهمنى بالامتناع عن إعطائه حقوقه الشخصية وإثبات نشوزى".

وتكمل: "عامان مضى على زواجنا كنت أمتثل لأوامره وحرمانه لى من التواصل مع أهلى وأصدقائى بسبب غيرته لينهى حياتى الزوجية بالغدر".

مختصة بقانون الأحوال الشخصية: " إسقاط حق الزوج لإثبات نشوز زوجته إذا كان مسكن الزوجية غير أدمى ومشترك مع والدته وفى مكان نائى ولا تأمن على نفسها بسبب الجيران".

وتصرح المحامية المختصة بقانون الأحوال الشخصية هالة محمود أن الشروط التى يسقط معها حق الزوج فى طاعة زوجته وإثبات نشوزها أن يكون مسكن الزوجية غير أدمى ومشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج أو فى مكان نائى أو لا تأمن على نفسها بسبب الجيران المحيطين بها مما يدفع الزوجة للخوف على نفسها ،بالإضافة إلى ثبوت تعدى الزوج على زوجته ،فلا طاعة لزوج يسىء معاملة زوجته ويلحق الضرر بها قولا وفعلا أى بالتعدى عليها بألفاظ تسىء لها أو التعدى عليها بالضرب وإهانة كرامتها.

وتابعت محمود: "أحيانا يتحايل الزوج على القانون بالزواج ويسجل شقته باسم والده وبعدها يتركها ويعيش فى شقة إيجار حتى يتهرب من حقوق زوجته ويجبرها على العيش فى مكان غير ملائم ،ليستخدم بيت الطاعة وسيلة للضغط عليها وإذلالها ، ويرسل بعدها خطابا مسجلا عن طريق المحكمة يدعوها لبيت الزوجية وإذا لم تستجب خلال 30 يوما فان من حق القاضى أن يعتبرها ناشزا،كما أنها تعتبر ناشزا أيضا إذا رفضت ولم تقبل هيئة المحكمة رفضها".

وتضيف المحامية :وفق لقانون الأحوال الشخصية فأن صدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.