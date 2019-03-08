نائبة القائم بأعمال سفارة أمريكا: المرأة المصرية نشطة وملتزمة للغاية

كتبت: إنجى مجدى

احتفلت السفارة الأمريكية باليوم العالمى للمرأة من خلال إقامة الدورة الثالثة لملتقى She Can.



وعقدت السفارة ضمن فعاليات الملتقى، الجمعة، "ركن الإرشاد" من خلال مجموعات إرشاد تهدف لتسليط الضوء رائدات الأعمال وتعظيم الاستفادة من الخبرة التى اكتسبوها من خلال برامج التبادل الثقافى.

وقالت دروثى شيا، نائبة القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة، إن الركن يهدف لتمكين رائدات الأعمال المبتدئات من خلال المشورة ومساعدتهن على إطلاق مشروعاتهم.





وأشارت إلى أن مشاركة المراة المصرية فى سوق العمل تبلغ 23.1% وهو ما يسعى التعاون بين السفارة الأمريكية والحكومة المصرية لدفعه لأعلى. مشيرة إلى برامج السفارة الأمريكية على صعيد تمكين المرأة بالتعاون مع الحكومة والمجلس القومى للمرأة والقطاع الخاص.





وأكدت أن المرأة المصرية فى سوق العمل نشطة للغاية وملتزمة ولكن نحتاج للعمل على مشاركة أكبر من خلال تمكينها تعليما وفنيا بالتدريب.



وخلصت كلمتها بالقول "الفشل ليس قدر.. إنه خطوة نجو النجاح".









وقالت روث ان ستيفنس، الملحق الثقافى بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، خلال اللقاء الذى عقد بالحرم اليونانى، ان ركن الإرشاد أتاح المحال لتبادل الخبرات بين رائدات الاعمال الناجحات والمبتدئات، والاستفادة من خريجات برامج التبادل التى تنظمها السفارة الامريكية.









واضافت فى تصريحات صحفية ان المشاركات اللاتو وجهن الإرشاد فى الملتقى بلغ عددهم ٥٠ رائدة اعمال، وان المشاركات اللاتى تلقوا الإرشاد والتوجيه بلغ عددهم حوالى ٧٠٠ مشاركة.













