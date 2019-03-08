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مسئولة بالبنك الأوروبى عن مشروع "بنبان" بأسوان: أكبر مزرعة طاقة بالشرق الأوسط

الجمعة، 08 مارس 2019 06:22 م
مسئولة بالبنك الأوروبى عن مشروع "بنبان" بأسوان: أكبر مزرعة طاقة بالشرق الأوسط ناديتا بارشاد المدير التنفيذى لمجموعة البنية التحتية المستدامة لدى البنك الأوروبى
كتب أحمد عبد الرحمن
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اليوم السابع بلس
اليوم السابع بلس

 

أكدت ناديتا بارشاد، المدير التنفيذى لمجموعة البنية التحتية المستدامة لدى البنك الأوروبى، أن البنك يعمل حاليًا على تحسين البنية التحتية في مصر لكافة القطاعات، موضحةً أنه استغرق 3 سنوات مع الحكومة المصرية للبدء في مشروع بنبان في أسوان.

وأضافت "بارشاد" خلال حوارها مع الإعلامية دينا سالم على قناة إكسترا نيوز، أن مشروع بنبان فى أسوان يعد أكبر استثمارات البنك فى مصر خلال الوقت الراهن، وهو أكبر مزرعة للطاقة فى أفريقيا والشرق الأوسط، كاشفة أنه من المقرر الانتهاء من مشروع بنبان خلال 3 سنوات مقبلة.

 

وأشارت إلى أن هناك جهد وتعاون مع الحكومة المصرية للوقوف على آليات عمل مشروع بنبان، وأن المشروع يجذب الكثير من المستثمرين الاجانب والممولين في مصر.

 

وأوضحت أن هناك 33 مشروعًا وعدد كبير من المستثمرين لمصر خلال الفترة الحالية، وأن البنك يركز حاليًا على تحسين البنية التحتية لفتح مجال للتوظيف في مشروع بنبان.

 

وذكرت المدير التنفيذى لمجموعة البنية التحتية المستدامة لدى البنك الأوروبى، أن مشروع بنبان جذب كثيرًا من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر فى وقت قصير، وأن 2 مليار يورو قيمة تمويل مشروع بنبان من البنك الأوروبى للإعمار والتنمية.

 


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اليوم السابع بلس




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