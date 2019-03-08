محافظ الوادى الجديد يبحث مع وزير القوى العاملة دعم المشروعات الصغيرة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

التقي اللواء محمد الزملوط ، محافظ الوادى الجديد، مع وزير القوي العاملة محمد سعفان ، لبحث دعم وتشجيع إقامة مشروعات صغيرة لشباب المحافظة وخاصة في مجال الصناعات الغذائية التي تشتهر بها المحافظة، كإنتاج وتعبئة التمور وزيت الزيتون وغيرها.

وأوضح الزملوط ، في بيان صحفى ، أنه تم الأتفاق علي توقيع بروتوكول بين الوزارة والمحافظة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتمويل هذه المشروعات بقروض ميسرة ، مشيرا الى أنه تم الاتفاق خلال اللقاء علي توفير فرصة عمل لأبناء المحافظة حسب المهن المطلوبة المتوفرة بالداخل والخارج، والتي يتم الاعلان عنها شهريا من خلال إدارة التشغيل بالوزارة .

وقال الزملوط ، أنه تم الاتفاق علي تطوير مركز التدريب التابع لمديرية القوي العاملة بالخارجة، وذلك لتأهيل وتدريب أبناء المحافظة علي الحرف والمهن المطلوبة في سوق العمل .