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الجمعة، 08 مارس 2019 06:32 م
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محافظ الوادى الجديد يبحث مع وزير القوى العاملة دعم المشروعات الصغيرة

الجمعة، 08 مارس 2019 06:23 م
محافظ الوادى الجديد يبحث مع وزير القوى العاملة دعم المشروعات الصغيرة جانب من اللقاء
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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التقي اللواء محمد الزملوط ، محافظ الوادى الجديد، مع وزير القوي العاملة محمد سعفان ، لبحث دعم وتشجيع إقامة مشروعات صغيرة لشباب المحافظة وخاصة في مجال الصناعات الغذائية التي تشتهر بها المحافظة، كإنتاج وتعبئة التمور وزيت الزيتون وغيرها. 
 
وأوضح الزملوط ، في بيان صحفى ،  أنه تم الأتفاق علي توقيع بروتوكول بين الوزارة والمحافظة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتمويل هذه المشروعات بقروض ميسرة ، مشيرا الى  أنه تم الاتفاق خلال اللقاء علي توفير فرصة عمل لأبناء المحافظة حسب المهن المطلوبة المتوفرة بالداخل والخارج، والتي يتم الاعلان عنها شهريا من خلال إدارة التشغيل بالوزارة .
 
وقال الزملوط ، أنه تم الاتفاق علي تطوير مركز التدريب التابع لمديرية القوي العاملة بالخارجة، وذلك لتأهيل وتدريب أبناء المحافظة علي الحرف والمهن المطلوبة في سوق العمل .
 
 

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