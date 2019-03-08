video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 08 مارس 2019 03:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

لمستثمرى البورصة.. 11 نصيحة قبل اختيار التداول الإلكترونى

الجمعة، 08 مارس 2019 03:00 ص
لمستثمرى البورصة.. 11 نصيحة قبل اختيار التداول الإلكترونى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
لا يعرف الكثيرون أنه يمكنك بيع وشراء الأسهم والسندات وغيرها من الأدوات المالية من خلال شبكة الإنترنت بواسطة موقع إلكترونى تابع لشركة السمسرة التى يتعامل معها المستثمر أعد خصيصا لهذا الغرض، ويعرف ذلك باسم "التداول الإلكترونى".
 
وتمتلك شركة السمسرة التى يرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة آلية التداول الإلكترونى وإتاحته لعملائها موقع لذلك، على أن يحرر عقد معتمد بين العميل وشركة السمسرة خاص بالتداول الإلكترونى، ولكن يجب عليك الحذر من:
 
1- تحقق من شركة السمسرة الذى ستتعامل معها فيجب أن تتأكد أنه مرخص لها بمزاولة آلية التداول الإلكترونى من الهيئة العامة للرقابة المالية.
 
2- يجب أن يكون لديك خلفية مسبقة فى كيفية التعامل مع الكمبيوتر والإنترنت. 
 
3- استوضح عن آلية الحماية والسرية التى تطبقها شركة السمسرة وهل هى كفيلة لحماية تداولاتك.
 
 
4- اعلم إن إدخال الأوامر من خلال الإنترنت لا يعنى تنفيذها على الفور، لذا تابع العملية للتأكد من إتمامها.
 
5- تأكد من أنك تملك أحدث برامج الحماية وأكثرها أماناً وتأكد انك تستخدم حسابك الإلكترونى.
 
6-  تريث فى قرارك الاستثمارى قبل الدخول على نظام التداول الإلكترونى.
 
7- تنبه إنك إذ لم تحمى معلوماتك وحساباتك الشخصية جيداً من الممكن إن تكون احد ضحايا تلاعب التداول الإلكترونى، لا تستجيب لأى بريد الإلكترونى يطلب معلومات خاصة بك.
 
 
8- لا تثق تماما فى برامج الحاسب المصممة لتحليل اتجاهات السوق والرسومات البيانية، خاصة أن سوق الأسهم تتسم بالحساسية ويحسن فى حال استخدامها أن توظف معطياتها كمعلومات مساعدة‏ فقط.‏
 
9- اختار كلمة سر قوية، حيث أفضل كلمات المرور هى الكلمات الصعب تكهنها أو توقعها، وعليك بتغيير كلمة المرور الخاصة بك بصفة دورية، ولا تشاركها مع أحد، ولا تخزنها على الكمبيوتر، وإذا اضطررت إلى تدوين كلمة السر فعليك حفظها فى مكان امن وخاص، وفى حال فقدام كلمة المرور عليك بالاتصال بشركة السمسرة فوراً ومراجعتها حتى تقوم الشركة باتخاذ اللازم.
 
 
10- اقرأ وراجع كشف حسابك الشهرى بصفة دورية، راجعه بعناية وتأكد من أن كل المعاملات المدونة قد تمت بالفعل، و تأكد أيضا" من أن كل المعاملات التى أجريتها مذكورة به.
 
11-  تأكد أن شركة السمسرة الخاصة بك لديها بيانات مستحدثة عنك متضمنة عنوان المراسلة والبريد الإلكترونى وغيرها من البيانات.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كيف تبيع وتشترى فى كبرى الشركات المصرية وأنت فى مكانك؟؟

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة

البورصة

التداول الالكترونى




لا تفوتك
خلال الـ72 ساعة المقبلة.. اعرف توقعات حالة الطقس ونصائح الأرصاد × 13 معلومة

خلال الـ72 ساعة المقبلة.. اعرف توقعات حالة الطقس ونصائح الأرصاد × 13 معلومة

التموين: لن نستثني ضباط الجيش والشرطة والقضاة من معايير حذف غير المستحقين

التموين: لن نستثني ضباط الجيش والشرطة والقضاة من معايير حذف غير المستحقين

شاهد.. سحر إبراهيموفيتش فى الدوري الأمريكي مع لوس أنجلوس جالاكسى

شاهد.. سحر إبراهيموفيتش فى الدوري الأمريكي مع لوس أنجلوس جالاكسى

الممثلة الأمريكية باربارا بوشيه: عند إبلاغى بتكريمى فى مهرجان أسوان لم أصدق شهرتى بمصر

الممثلة الأمريكية باربارا بوشيه: عند إبلاغى بتكريمى فى مهرجان أسوان لم أصدق شهرتى بمصر

قطع المياه عن مدينة شبرا الخيمة 8 ساعات اليوم

قطع المياه عن مدينة شبرا الخيمة 8 ساعات اليوم

التنمية والبحث العلمى والإبتكار.. أبرز محاور ملتقى الشباب العربى الأفريقى

التنمية والبحث العلمى والإبتكار.. أبرز محاور ملتقى الشباب العربى الأفريقى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة