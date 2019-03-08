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قرار واشنطن إلغاء نظام التجارة التفضيلية يغرم تركيا 63 مليون دولار

الجمعة، 08 مارس 2019 08:43 م
قرار واشنطن إلغاء نظام التجارة التفضيلية يغرم تركيا 63 مليون دولار دونالد ترامب
موسكو )أ ش أ(
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 أعلن وزير التجارة التركي روهصار بكجان، اليوم الجمعة، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء نظام التجارة التفضيلية مع تركيا سيغرم أنقرة 63 مليون دولار.

وقال بكجان -في تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- إنه عقب إنهاء نظام التجارة التفضيلية من جانب الولايات المتحدة، سوف يتعين على تركيا سداد مبلغ إضافي قدره 63 مليون دولار في شكل مدفوعات جمركية.

وكان بكجان قد صرح، في وقت سابق، بأن قرار واشنطن سيؤثر سلبًا على الشركات الأمريكية الصغيرة والمتوسطة.

يُذكر أن ترامب أخطر أعضاء الكونجرس الأمريكي اعتزام إدارته إنهاء وضع تركيا والهند كدولتان متلقيتان لمنافع تجارية وفقا لنظام المعاملة التفضيلية في التجارة معهما.

 

 


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