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فيديو يظهر جهود الرئيس السيسي فى تعظيم دور المرأة وتكريم النماذج الناجحة منهن

الجمعة، 08 مارس 2019 06:17 م
فيديو يظهر جهود الرئيس السيسي فى تعظيم دور المرأة وتكريم النماذج الناجحة منهن الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة
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أظهر فيديو، حجم اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمرأة المصرية، واهتمامه بدورها الكبير فى المجتمع المصرى، بجانب إظهار نماذج ناجحة كثيرة من السيدات المصريات وقدرتهن على ممارسة الأعمال الشاقة.

الفيديو أظهر أيضا تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى، لنماذج من السيدات المصريات اللاتى تمكن من تحقيق نجاحات فى مجالاتهن، إلى جانب إظهار تاريخ المرأة ودورها فى تطور المجتمع المصرى.

كما أظهر الفيديو أيضا كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسى أكد فيها أن الجزء الأكبر من عظمة هذا الوطن قد استمده من روعة المرأة المصرية فالمرأة المصرية كانت ولا زالت حالة فريدة تحمل طابعا خاصا ، وتحمل تحت طياتها تفاصيل عظيمة.

وقال الرئيس: قد ضربت المرأة المصرية أروع الأمثلة فى شجاعتها وقدرتها على التحدى ، حينما أصرت على المضى قدما فى مواجهة أعداء الوطن ، ولم تخشى إرهابهم وعنفهم ، بل قدمت أعزائها زوجا وأبنا وأخا فداءا لهذا الوطن لذا الزوطن العظيم، موضحا أن الواجب الوطن والمسؤولية أمام التاريخ تحتم علينا أن نسرع الخطى أمام تمكين المرأة والحفاظ على حقوقها  ووضعها فى المكانة التى تليق بقدرتها ومكانتها  .

 

 


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