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فيديو.. الوادى للصناعات الفوسفاتية: البت بالعرض المالى لتنفيذ مجمع أبو طرطور

الجمعة، 08 مارس 2019 05:00 ص
فيديو.. الوادى للصناعات الفوسفاتية: البت بالعرض المالى لتنفيذ مجمع أبو طرطور المهندس مدحت يسرى المدير التنفيذى والعضو المنتدب لشركة الوادى للصناعات الفوسفاتية
كتبت - أسماء أمين
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كشف المهندس مدحت يسرى، المدير التنفيذى والعضو المنتدب لشركة الوادى للصناعات الفوسفاتية عن تقدم 3 تحالفات عالمية بمشاركة شركات مصرية بالعروض الفنية والمالية لتنفيذ مجمع حامض الفوسفوريك فى ابو طرطور بالوادى.
 
وأوضح يسرى لـ"اليوم السابع"، أن التحالفات الثلاث تضم شركات مصرية ، بحيث يضم التحالف الإيطالي بقيادة شركة سايبم (Saipm) شركة بتروجيت والتحالف الصينى (CSCEC)، وشركة أوراسكوم، والتحالف الثالث انتكسا (Intecsa)، الاسبانى مع تحالف شركات مصرية أخرى.
 
وأوضح أنه يتم حاليا التقييم المالى والتمويلى للعروض، ومن المتوقع البت فى العروض خلال أسبوعين للإعلان عن التحالف الفائز، بتكلفة اجمالية المشروع تتراوح ما بين 850 الى 900 مليون دولار.
 
وأكد المدير التنفيذى والعضو المنتدب لشركة الوادى للصناعات الفوسفاتية، أنه فور الإعلان عن التحالف الفائز سيتم البدء فورا فى إجراءات التمويل أول أبريل القادم، وتستغرق فترة تنفيذ المشروع من 30 إلى 32 شهرا.
 
وأكد أن تعاون شركات مصرية مع شركات عالمية، سيعطى فرصة لشركاتنا المصرية الحصول على الخبرة، مما يسمح لها القدرة فيما بعد على العمل منفردة و الخروج للعمل خارج مصر.

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ابو طرطور

الوادى للصناعات الفوسفاتية

مجمع حامض الفوسفوريك




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