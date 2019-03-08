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الجمعة، 08 مارس 2019 11:47 م
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فى اليوم العالمى للنساء.. ماذا قدمت الدولة للمرأة المصرية؟

الجمعة، 08 مارس 2019 11:00 م
فى اليوم العالمى للنساء.. ماذا قدمت الدولة للمرأة المصرية؟ خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتبت هبة حسام
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تقديرا لدور المرأة ومساهمتها فى تنمية المجتمعات، يحتفل العالم فى يوم 8 مارس من كل عام، باليوم العالمى للمرأة، فهى نصف المجتمع، والمسئولة عن النصف الآخر، وإيمانا بها وبأهميتها، دائما ما تحرص الدول على دعم المرأة وحمايتها.

 

فى مصر، قدمت الدولة العديد من الجهود فى دعم المرأة المصرية ورعايتها، واحتفالا باليوم العالمى للمرأة ننشر بعض المجهودات التى قامت بها الدولة المصرية نحو نسائها على مدار السنوات الماضية، وذلك طبقا لبيانات رسمية صادرة عن جهاز الإحصاء.

 

- إصدار دستور 2014 والذى رسخ قيم العدالة والمساواة.

- إعلان رئيس الجمهورية عام 2017 عاماً للمرأة.

- تفعيل استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030.

- استخراج الأوراق الثبوتية (بطاقات الرقم القومى لغير القادرات، توثيق عقود زواج وسواقط القيد).

- دعم مكتب شكاوى المرأة لاستقبال الشكاوى والمشورات القانونية ورفع الوعى القانونى للمرأة.

- دعم وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات.

- إطلاق مرصد المرأة فى مارس 2018، لمتابعة استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030.

- مناهضة ختان الإناث بوضع الاستراتيجية القومية المناهضة لختان الإناث 2016- 2020.

- حماية المرأة والقضاء على جميع أشكال العنف ضدها، بوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة (2015-2020).

- إجراء أول مسح على المستوى الوطنى وهو "مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعى عام 2015.

- دعم المرأة ذات الإعاقة، من خلال تخصيص محور لها فى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، يتناول تمكينها على جميع الأصعدة.


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