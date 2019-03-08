فنزويلا ترفض طلب الاتحاد الأوروبى إعادة النظر فى قرارها طرد سفير ألمانيا

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صادقت حكومة فنزويلا على أمر طرد السفير الألمانى فى كاراكاس، رافضة بذلك طلب الإتحاد الأوروبى إعادة النظر فى قرارها.

وقال وزير الخارجية الفنزويلى خورخى أرياسا - وفقا لقناة "فرانس 24" اليوم الجمعة - إن الدبلوماسى الألمانى دانيال كرينر اعتبر شخص غير مرغوب فيه بموجب معاهدة فيينا حول العلاقات الدبلوماسية " ، مضيفا أن كل شيء يدل على أن مكتبه للاستشارات القانونية يحتاج إلى بعض التصحيحات .

وكانت السلطات الفنزويلية اتهمت السفير الألمانى بالتدخل فى الشؤون الداخلية للبلاد، وأعلنته شخصا غير مرغوب فيه، وطلبت منه مغادرة البلاد "فى غضون 48 ساعة".وفى المقابل أدانت برلين طرد سفيرها . معتبرة أنه إجراء غير مفهوم، ويزيد من تعقيد الوضع ولا يساهم فى إيجاد حلول .