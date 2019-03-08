ضبط شخص اعتدى بحجر على رأس طفلة بحلوان.. وأسرة الضحية تتنازل عن حقها

شهدت منطقة حلوان واقعة غريبة، عندما تعدى شخص بحجر على طفلة فى الشارع وسط ذهول الجميع وتداول رواد السوشيال ميديا فيديو للواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، نجحت أجهزة الأمن فى تحديد هوية الطفلة المجنى عليها وتبين أنها تدعى "مريم .م" 9 سنوات، "طالبة"، مقيمة في حلوان "مصابة بجرح قطعى بفروة الرأس"، وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد.ش" 24 سنة عاطل.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الجانى، وتبين أنه مُهتز نفسياً، وباستدعاء أسرة المجنى عليها حضر شقيقها وأكد أنه أثناء سير شقيقته بالمنطقة لشراء بعض المستلزمات، فوجئت بتعدى شخص عليها بالضرب، محدثاً إصابتها، ورفض تحرير محضر بالواقعة نظراً لحالته المرضية .