ضبط تشكيل عصابى سرق 7 سيارات بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

نجحت مديرية أمن الإسكندرية فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات وقاموا بسرقة 7 سيارات .

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة أول العامرية - بمديرية أمن الإسكندرية - قيام كلٍ من حمدى ع. م-، مقيم بدائرة القسم، سبق إتهامه فى 10 قضايا "سرقة – ضرب – سلاح أبيض " ومحكوم عليه فى قضية "مخدرات" ، محمد ع. م- 29 سنة مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، سبق إتهامه فى 8 قضايا "سرقة بالإكراه – سرقة سيارة – ضرب " ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "بلطجة وإطلاق أعيرة نارية" ،الحسينى م. أ- سن 27، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، سبق إتهامه فى 2 قضية "ضرب – سرقة بالإكراه – مشاجرة".

وبتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى إرتكاب حوادث سرقة السيارات بأسلوب " كسر الزجاج - فك طبلة الكونتاك ، والمفتاح المصطنع " مُتخذين من دائرة المدينة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال إستقلالهم إحدى السيارات المستأجرة.. وبحوزتهما (بندقية خرطوش - مسدس ساقية - 9 طلقات مختلفة الأعيرة) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 7 وقائع سرقة سيارات، وتم بإرشاد المتهمين ضبط السيارات، وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها تم إتخاذ الإجراءات القانونية.