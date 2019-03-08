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ضبط تشكيل عصابى بالإسكندرية لسرقتهم سيارة نقل تابعة لإحدى شركات الشحن

الجمعة، 08 مارس 2019 02:12 م
ضبط تشكيل عصابى بالإسكندرية لسرقتهم سيارة نقل تابعة لإحدى شركات الشحن حملة أمنية - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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نجحت مديرية أمن الإسكندرية فى ضبط تشكيل عصابى لسرقتهم سيارة نقل تابعة لشركة شحن محملة بالبضائع.
 
البداية تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الأسكندرية - من عماد م. ح- سائق بشركة شحن وتفريغ خاصة ومقيم بالزيتون بالقاهرة أنه حال سيره بسيارة نقل "بصندوق تابعة لجهة عمله "بداخلها طرود عبارة عن "كميات من الملابس والأقمشة والأدوية وقطع غيار السيارات والأنتيكات" وبرفقته تباع بذات الشركة، بالطريق الصحراوى، بدائرة القسم لتسليم الطرود لفرع الشركة بمنطقة سموحة - إعترضهما مجهولين يستقلون سيارتين نقل وقاموا بتهديدهما وإجبارهما على ترك السيارة والإستيلاء عليها بحمولتها وفروا هاربين.
 
تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الحادث كلٍ من إبراهيم م.  44 سنة سائق ، مصطفى ع. م- 39 سنة سائق، محمد ر. ع 36،ط سنة بائع خردة مصطفى- شقيق الثالث 28 سنة  بائع خردة ، نبيل س. م  42 سنة سائق ، مقيمون بمحافظة الإسكندرية .
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم, وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرروا إتفاقهم على سرقة إحدى السيارات النقل وما تحويه من حمولة لبيعها وإقتسام حصيلة البيع فيما بينهم مُستخدمين فى ذلك سيارتين نقل ملك الأول والثانى ، وعقب إرتكابهم الواقعة قاموا بتفريغ حمولة السيارة وإخفائها بمخزن خاص بالثالث والرابع بمنطقة الكابلات بدائرة قسم ثان العامرية، وترك السيارة بجانب الطريق الصحراوى بدائرة القسم, تم بإرشادهم ضبط المسروقات والسيارتين المستخدمتين  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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