صور .. مزارعى الغربية يطالبون بتطهير الترع الرئيسيه من المخلفات الخطرة

الغربية - محمد طارق

اشتكى أهالى قرى مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، المسئولين بإدارة الرى بالمدينة ومديرية الرى بالمحافظة من عدم تطهير الترع الرئيسية والفرعية الموصلة للمياه لآلاف الأفدنة الزراعية .

رصدت " اليوم السابع " كارثة بيئيه خطيرة وهى إلقاء مخلفات الصرف الصحى والقمامة من قبل " عربات الكسح " الخاصة داخل المدينة ، بالترع الرئيسية والتى تستخدم فى نقل المياه للترع الفرعية بالعزب والقرى لرى الآلاف الأفدنة الزراعية ، وسط تجاهل تام وعدم رقابه .

وفى هذا الصدد قال جابر حرحور أحد المزارعين لـ"اليوم السابع" إن موقع الترعة المتفرعة من طريق " ميت بره ، زفتى " لا يسمح بمرور المياه إلى آلاف الأفدنة بسبب الانتشار الكبير للقمامة مع مياه الصرف الصحى ، مطالبا بضرورة تطهير تلك الترع وتسليكها حفاظا على آلاف الأفدنة الزراعية من البوار، ونحن فى أشد الحاجة إلى الزراعة.

فيما قال محمد عاشور أحد المزارعين ، إن شكاوى الأهالى من انتشار الأوبئة وفيروس سى والأمراض السرطانية، نتيجة إلقاء الحيوانات النافقة بمياه الرى بالترع ، دون قيام أى مسئول بالرى أو بالوحدة المحلية بتطهير المصرف أو الترع حفاظا على آلاف الأفدنة.

و طالب المسئولين بمديرية رى الغربية ، بالحفاظ على الأراضى الزراعية والمحاصيل وضرورة تطهير تلك الترع وتسليكها حفاظا على الاف الأفدنة من البوار ، كما طالب الأهالى محافظ الغربية بتشكيل لجنه لمعاينه الترع وتطهيرها .

من جانبه صرح المهندس عادل عبد القادر وكيل وزارة الرى بمحافظة الغربية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم التواصل مع إدارة الرى بمركز المحلة الكبرى، وتشكيل لجنة فورا لإزالة جميع المخلفات الموجودة بالترع حفاظا على الأراضى الزراعية الموجودة بتلك المناطق.











