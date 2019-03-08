video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 08 مارس 2019 01:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. مزارعى الغربية يطالبون بتطهير الترع الرئيسيه من المخلفات الخطرة

الجمعة، 08 مارس 2019 01:00 ص
صور .. مزارعى الغربية يطالبون بتطهير الترع الرئيسيه من المخلفات الخطرة
الغربية - محمد طارق
إضافة تعليق

اشتكى أهالى قرى مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، المسئولين بإدارة الرى بالمدينة ومديرية الرى  بالمحافظة من عدم تطهير الترع الرئيسية والفرعية الموصلة للمياه لآلاف الأفدنة الزراعية .

رصدت " اليوم السابع " كارثة بيئيه خطيرة وهى إلقاء مخلفات الصرف الصحى والقمامة من قبل " عربات الكسح " الخاصة داخل المدينة ، بالترع الرئيسية والتى تستخدم فى نقل المياه للترع الفرعية بالعزب والقرى لرى الآلاف الأفدنة الزراعية ، وسط تجاهل تام وعدم رقابه .

وفى هذا الصدد قال جابر حرحور أحد المزارعين  لـ"اليوم السابع" إن موقع الترعة المتفرعة من طريق " ميت بره ، زفتى " لا يسمح بمرور المياه إلى آلاف الأفدنة بسبب الانتشار الكبير للقمامة مع مياه الصرف الصحى ، مطالبا بضرورة تطهير تلك الترع وتسليكها حفاظا على آلاف الأفدنة الزراعية من البوار، ونحن فى أشد الحاجة إلى الزراعة.

فيما قال محمد عاشور أحد المزارعين ، إن شكاوى الأهالى من انتشار الأوبئة وفيروس سى والأمراض السرطانية، نتيجة إلقاء الحيوانات النافقة بمياه الرى بالترع ، دون قيام أى مسئول بالرى أو بالوحدة المحلية بتطهير المصرف أو الترع حفاظا على آلاف الأفدنة.

و طالب المسئولين بمديرية رى الغربية ، بالحفاظ على الأراضى الزراعية والمحاصيل وضرورة تطهير تلك الترع وتسليكها حفاظا على الاف الأفدنة من البوار ، كما طالب الأهالى محافظ الغربية بتشكيل لجنه لمعاينه الترع وتطهيرها .

من جانبه صرح المهندس عادل عبد القادر وكيل وزارة الرى بمحافظة الغربية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم التواصل مع إدارة الرى بمركز المحلة الكبرى، وتشكيل لجنة فورا لإزالة جميع المخلفات الموجودة بالترع حفاظا على الأراضى الزراعية الموجودة بتلك المناطق.

IMG_20190306_145103
 

 

IMG_20190306_145108
 

 

IMG_20190306_145154
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اضبط مخالفة.. الحمامات العمومية فى الغربية كارثة بيئية تهدد حياة المواطنين

أخبار مصر

أخبار الغربيه

أخبار المحافظات

الترع الرئيسيه

ري الغربيه

تلوث الترع




لا تفوتك
وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة