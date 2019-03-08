صور.. حملة لتجميل وقص الأشجار بمدخل مدينة الطود فى الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

تابع الدكتور محمد محمود رزق، نائب رئيس رئيس مدينة الطود، أعمال الوحدات المحلية التابعة للمجلس، حيث قام قسم الحدائق والبساتين بالوحدة المحلية لقرية الطود غرب برئاسة أشرف قناوي عبد الرحيم رئيس قرية الطود غرب، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود وهندسة كهرباء العديسات بالطود، حيث تم قص الأشجار المتداخلة بأسلاك الكهرباء بالطريق السريع القاهره أسوان بداية من كوبري مدخل مدينة الطود.

ومن ناحية أخري قامت إدارة الكهرباء بالوحدة المحلية لمركز الطود، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية منشية النوبة برئاسة بصري النوبي يوسف رئيس قرية منشية النوبة، بتركيب وإصلاح الأعطال بكشافات الإنارة بأعمدة الكهرباء بقرية منشيه النوبة.

ويأتي ذلك في إطار الاهتمام بكافة الخدمات المقدمة من الوحدات المحليه التابعة لمركز ومدينة الطود بتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات العميد محمد ابراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود.



حملة لتجميل وقص الأشجار المتداخلة بسلك الكهرباء بالطريق السريع بكوبري مدخل مدينة الطود (1)



حملة لتجميل وقص الأشجار المتداخلة بسلك الكهرباء بالطريق السريع بكوبري مدخل مدينة الطود (2)