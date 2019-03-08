صور تعرف على أعمال مديرية الشباب والرياضة بالفيوم خلال الفترة الأحيرة

صرح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، أنه فى إطار الإهتمام بالشباب والرياضة بالمحافظة فأنه تابع خلال الفترة الأخيرة أنشطرة مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ، والتى تمثلت فى تنفيذ ورشة عمل عن إدارة الأزمات والتنمية المستدامة بمراكز الشباب فى سنورس والعزب وجردو وسنرو .

وقال أن هناك أنشطة اخرى و هى تنفيذ مبادرة محاكاة المؤتمر الكشفى العالمى بالمدينة الشبابية بابى قيرو قوافل بيئية بمركز شباب ابو جندير (دفنو ) وإعداد ندوة حول خدمة المجتمع من خلال العمل التطوعى فى العدوة وجردو وترسا والمشرك وإقامة المسابقة القومية لمراكز الفنون مجالات الموسيقى والكورال والفنون الشعبية والفنون التشكيلية بقصر ثقافة الفيوم .

كما لفت المحافظ الى أن المديرية أقامت دورى المعلومات العامة بقاعة الاجتماعات بمديرية الشباب والرياضة .وتنفيذ مهرجان رياضى لأ عضاء أندية الفتاه و ندوة بعنوان (2كفاية) بمركز شباب الفيوم .

ودورة تدريبية لأعضاء أندية الفتاه فى مجال الحاسب الالى بمركز شباب الفيوم .وأقامت دورى مراكز الشباب على مستوى مراكز الفيوم .و تنفيذ مهرجان لاندية الفتاة ودورة تدريبية لصناعة الجلود بمركز شباب العامرية .

كما لفت المحافظ الى تنفيذ برنامج القيادة وتطويرالذات بمركز التعليم المدنى بشكشوك وإقامة دورة تدريبية فى التنمية السياسية لمتحدى الاعاقة ويشارك فيها 25 فتاة وشاب لذوى الاحتياجات الخاصة بمركز شباب المحافظة وتنفيذ برنامج أفضل نموذج محاكاة تحت عنوان : (حلمنا مستقبل بلادنا ) وتنفيذ برنامج نواب الغد على مستوى مركز الشباب بالمحافظة وبرنامج قيم مصرية على مستوى مراكز الشباب بالمحافظة وقافلة تعليمية لطلاب شهادتى الإعدادية والثانوية بالإضافة إلى المشروعات القومية المنفذة ومنها إقامة ندوة تثقيفية للطلائع بالتعاون مع وزارة الدفاع بمركز شباب الجزيرة وإقامة مسابقة الكشفى للكشافة والمرشدات بمدينة أبو قير بالإسكندرية وإقامة رحلة للأقصر وأسوان وإقامة المخيم الكشفى لتنمية المهارات لغير الكشفين بالمدارس بالمدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية .