صور.. انهيار جزئى فى عقار بالمنتزة شرق الإسكندرية

الاسكندرية- جاكلين منير

توجت لإدارات التنفيذية والميدانية بحي المنتزة شرق الإسكندرية ، بالتوجه اليوم الجمعة الي العقار رقم 5 المكون من دور أرضي وأربعه أدوار علوية بشارع أبو بكر الصديق أرض الميلادي سيدي بشر قبلي متفرع من شارع 30، حيث يوجد تساقط أجزاء من الدور الرابع علوى، وعلى الفور تم استدعاء مقاول الهدم وتم إزالة الأجزاء المتساقطة واتخاذ كافه الاجراءات اللازمة لحماية السكان وتستمر المتابعة يوميا بنطاق حى المنتزه أول.