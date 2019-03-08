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شاهد.. داعشية بعد خروجها من الباغوز السورية: خرجت لأربى أجيالا من الدواعش

الجمعة، 08 مارس 2019 11:53 ص
شاهد.. داعشية بعد خروجها من الباغوز السورية: خرجت لأربى أجيالا من الدواعش داعشية خرجت من الباغوز السورية
كتب : أحمد جمعة
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يستمر خروج مئات من عائلات وأسر تنظيم داعش الإرهابى من آخر المعاقل الداعشية فى قرية الباغوز شمال شرق سوريا، باتجاه مخيمات تحت إشراف قوات سوريا الديمقراطية.

ونشرت وسائل إعلام كردية مقاطع فيديو لأسر تنظيم داعش الإرهابى الذين خرجوا من قرية الباغوز فى أقصى الشرق السورى، وذلك بعد الانهيار الكبير للتنظيم المتطرف فى سوريا والعراق.

بعض النساء الخارجات ممن التقتهن العربية، أكدن أنهن لم يكن ليخرجن لولا طلب زعيم داعش الإرهابى أبو بكر البغدادى، كما هتفت أخريات شعار داعش الشهير "باقية وتتمدد"، فى حين تحلق بعض الأطفال حولهن مرددين نفس الشعار.

إلى ذلك، ظهرت إحدى نساء داعش فى مقابلة مع قناة "روداو" الكردية العراقية، مؤكدة أنها خرجت لتربى أجيالاً من الدواعش لمواصلة ما وصفته بـ"الجهاد".


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