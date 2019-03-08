شاهد.. داعشية بعد خروجها من الباغوز السورية: خرجت لأربى أجيالا من الدواعش

كتب : أحمد جمعة

#IS female member who fled #Baghouz recently:



"We left (Baghouz) so that we raise another generation to lead Jihadists." pic.twitter.com/wR8bmwJ9kJ — Mazen Hassoun (@HassounMazen) March 7, 2019

يستمر خروج مئات من عائلات وأسر تنظيم داعش الإرهابى من آخر المعاقل الداعشية فى قرية الباغوز شمال شرق سوريا، باتجاه مخيمات تحت إشراف قوات سوريا الديمقراطية.

ونشرت وسائل إعلام كردية مقاطع فيديو لأسر تنظيم داعش الإرهابى الذين خرجوا من قرية الباغوز فى أقصى الشرق السورى، وذلك بعد الانهيار الكبير للتنظيم المتطرف فى سوريا والعراق.

These "people" are delusional and brainwashed. pic.twitter.com/dj9h9LLndr — Afarin Mamosta (@AFAR1N) March 6, 2019

بعض النساء الخارجات ممن التقتهن العربية، أكدن أنهن لم يكن ليخرجن لولا طلب زعيم داعش الإرهابى أبو بكر البغدادى، كما هتفت أخريات شعار داعش الشهير "باقية وتتمدد"، فى حين تحلق بعض الأطفال حولهن مرددين نفس الشعار.

إلى ذلك، ظهرت إحدى نساء داعش فى مقابلة مع قناة "روداو" الكردية العراقية، مؤكدة أنها خرجت لتربى أجيالاً من الدواعش لمواصلة ما وصفته بـ"الجهاد".