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سفير فرنسا باليوم العالمى للمرأة: نتعاون مع الحكومة المصرية ضد التحرش الجنسى

الجمعة، 08 مارس 2019 10:08 م
سفير فرنسا باليوم العالمى للمرأة: نتعاون مع الحكومة المصرية ضد التحرش الجنسى ستيفان روماتيه السفير الفرنسى بالقاهرة
كتبت - هناء أبو العز تصوير - أشرف فوزى
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أكد ستيفان روماتيه السفير الفرنسى بالقاهرة،إن فرنسا بالتعاون مع الحكومة المصرية، تركز هذا العام على مكافحة العنف ضد المرأة فى وسائل النقل العام، وبالتحديد التحرش الجنسى، موضحا إدانته الشديدة للتحرش الذى تتعرض له المرأة، وبسبب ضعفها لا تستطيع الدفاع عن نفسها إما خوفا من الفضيحة، أو عدم قدرتها على التعامل مع المتحرش.
 
وأضاف روماتيه على هامش الاحتفال بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، إن الصراع من أجل حصول المرأة على كافة حقوقها طويلا، مشيرا إلى ان المراة الفرنسية نجحت حاليا فى أن تحصل على فرصتها كمبعوث لوزارة الخارجية الفرنسية وأصبح هناك 30 % من السفراء حول العالم سيدات، وهو مالم يكن موجودا من قبل. 
 
وأوضح سفير فرنسا بالقاهرة، أنه لا يوجد سقف للمطالب حاليا ، مع التقدم العالمى فى كل شى،لأنها تحتاج للحصول على حيز اكبر لتكريس هذه الحرية، مضيفا ان مرتب السيدات فى فرنسا أقل من الرجل بنحو 20 %.
 
وأشار ستيفان، إلى ضرورة المساهمة المجتمعية فى الصراع من أجل الحصول على حقوق المراة، والهدف أن لا يكون هناك يوما عالميا لحقوق المرأة.
 
حضر الاحتفالية، بالمعهد الفرنسى، الفنانة هند صبرى، والسباحة رانيا علوانى، وفريدة سالم لاعبة كرة قدم، ومحترفة ركوب الدراجات النارية دينا واصف، ومريم عماد لاعبة الباركور، وصاحب مبادرة نفس لكرة القدم، كريم حسنى.
 
وانتهى الحفل بإعلان الفنانة هند صبرى، الفائز فى مسابقة التوعية بحقوق المرأة، وهى جميعة جنوبية حرة من أسوان، وهو مشروع يتم فى أسوان يدرب 36 صحفية يركز على المساواة بين الجنسين والدفاع عن حقوق المرأة.
 
وقد شارك فى المسابقة، مؤسسة "أضف" وهى مؤسسة عربية تكمولوجية تستهدف تحقيق التكامل بين الجنسين، وجمعية positive planet International، والمؤسسة المصرية لتنميو الأسرة، وهو يستهدف التثقيف الشعبى لحقوق المراة.
الاحتفال بمناسبة اليوم العالمى للمرأة (1)
 

الاحتفال بمناسبة اليوم العالمى للمرأة (2)
 

الاحتفال بمناسبة اليوم العالمى للمرأة (3)
 

الاحتفال بمناسبة اليوم العالمى للمرأة (4)
 

الاحتفال بمناسبة اليوم العالمى للمرأة (5)
 

الاحتفال بمناسبة اليوم العالمى للمرأة (6)
 

الاحتفال بمناسبة اليوم العالمى للمرأة (7)
 

الاحتفال بمناسبة اليوم العالمى للمرأة (8)
 

الاحتفال بمناسبة اليوم العالمى للمرأة (9)
 

الاحتفال بمناسبة اليوم العالمى للمرأة (10)
 

الاحتفال بمناسبة اليوم العالمى للمرأة (11)
 

الاحتفال بمناسبة اليوم العالمى للمرأة (12)
 

الاحتفال بمناسبة اليوم العالمى للمرأة (13)
 

الاحتفال بمناسبة اليوم العالمى للمرأة (14)
 

الاحتفال بمناسبة اليوم العالمى للمرأة (15)
 

الاحتفال بمناسبة اليوم العالمى للمرأة (16)
 

الاحتفال بمناسبة اليوم العالمى للمرأة (17)
 

 


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