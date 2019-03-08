سفر وعودة 1644 مصريا وليبيا و 367 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1644 مصريا وليبيا و 367 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1301 إلى الجانب الليبي، بينهم 306مصريا و995 ليبيا، كما تم إنهاء إجراءات وصول 342 بينهم 293 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 49 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 163 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 204 شاحنات عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.