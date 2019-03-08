سجن داعشى 7 سنوات فى السويد بعد إدانته بالتخطيط لشن هجوم إرهابى

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قضت محكمة بالسويد بسجن شخص لمدة 7 سنوات على خلفية اتهامه في قضية تتعلق بضلوعه في التخطيط لتنفيذ هجوم بالمتفجرات باسم تنظيم "داعش" الإرهابي، كما حكمت أيضا بطرده من البلاد.

وأوضحت محكمة مقاطعة "سولنا" بالسويد - في بيان أوردته شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الجمعة أنه تم إدانة المتهم بعد أن أظهرت الأدلة أنه قد حصل على مواد كيميائية يمكن استخدامها لصنع متفجرات، واستعان بتعليمات بشأن صنع قنابل، وكانت لديه نية لتنفيذ هجوم.

وأشارت الشبكة الأوروبية إلى أنه تم تبرئة شخصين آخرين في نفس القضية، حيث وجهت التهم إلى الثلاثة أشخاص في شهر ديسمبر الماضي.