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رئيس جهاز تنمية 6 أكتوبر: حملات يومية للقضاء على الظواهر العشوائية

الجمعة، 08 مارس 2019 10:31 ص
رئيس جهاز تنمية 6 أكتوبر: حملات يومية للقضاء على الظواهر العشوائية المهندس شريف الشربينى رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر
كتب أحمد حسن
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قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه يتم تنظيم حملات يومية صباحية ومسائية للقضاء على الظواهر العشوائية بالمدينة، متمثلة فى مكافحة الإشغالات، والباعة الجائلين، والمخالفات الخاصة بتغيير النشاط، وحظر تسيير "توك توك" فى المحاور والطرق الرئيسية تمهيداً لمنعه من المدينة، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإزالة جميع أشكال المخالفات والتعديات بالمدن الجديدة، والحفاظ على مظهرها الحضارى.
 
وفى إطار تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمدينة 6 أكتوبر، قال المهندس شريف الشربينى: جارى تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير عدد من المحاور الرئيسية بالمدينة، ومنها طريق الواحات بطول 30 كم من تقاطعه مع طريق الفيوم - القاهرة وحتى القوس الجنوبى الغربى، بالإضافة إلى الطريق الدائرى الأوسطى ضمن خطة الطرق القومية مروراً بحدود كردون المدينة فى المسافة من طريق الفيوم وحتى الطريق الشمالى لحدود المدينة.
 
وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر أنه يجرى أيضاً تنفيذ أعمال تطوير القوس الجنوبى الغربى، ومحور الزعيم جمال عبدالناصر، والطريق الشمالى، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير وصلة دهشور الشمالية، وتشمل، توسعة وتعديل القطاع العرضى للطريق ليتناسب مع حجم الكثافات المرورية، وتنفيذ أعمال صناعية (12 كوبرى ونفق وكبارى مشاة) بالتقاطعات.

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جهاز مدينة 6 أكتوبر

حملات يومية ومسائية

الظواهر العشوائية

شريف الشربيني

التوك توك




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