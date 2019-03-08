video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 08 مارس 2019 01:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

خلال الـ72 ساعة المقبلة.. اعرف توقعات حالة الطقس ونصائح الأرصاد × 13 معلومة

الجمعة، 08 مارس 2019 12:00 ص
خلال الـ72 ساعة المقبلة.. اعرف توقعات حالة الطقس ونصائح الأرصاد × 13 معلومة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
حالة من الاستقرار بالأحوال الجوية متوقع أن تشهدها البلاد بأغلب الأنحاء خلال الـ72 ساعة المقبلة، وذلك فى ضوء توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بطقس مستقر على أغلب الأنحاء وهدوء لنشاط الرياح وانتهاء فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء.
 

وينشر "اليوم السابع" توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة فى نقاط مبسطة لقرائنا كما يلى:

 
1- توقعات باستقرارا فى الأحوال الجوية على كافة أنحاء الجمهورية خلال الـ72 ساعة المقبلة.
 
2- يقل تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وتزداد فترات سطوع أشعة الشمس.
 
3- متوقع ارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة لتكون درجات  الحرارة حول المعدل الطبيعى لها.
 
4- الارتفاع سيكون بمقدار من درجة لدرجتين يوميًا.
 
5- العظمى بالقاهرة ستصل يوم السبت المقبل لـ23 درجة.
 
6- تحذيرات من الشبورة على الطرق خلال الثلاثة أيام المقبلة خاصة على الطرق الصحراوية والطرق القريبة من المسطحات المائية.
 
7- مناشدات للسائقين باتباع تعليمات المرور وتجنب السرعات الزائدة وتوخى الحذر أثناء القيادة.
 
8- مناشدات للمواطنين بالاستمرار فى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لانخفاض درجات الحرارة.
 
9- لا أمطار حتى السبت والرياح تكون هادئة على أغلب الأنحاء.
 
10- الأجواء تسمح بالقيام بكافة الأنشطة والأعمال اليومية واعتدال الملاحة البحرية.
 
11- الطقس سيكون معتدلاً على السواحل الشمالية.
 
12- الطقس سيكون مائلاً للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد.
 
13- توقعات بطقس دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للدفء على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

حالة الطقس اليوم الخميس 7/3/2019 فى مصر والدول العربية

الارصاد

الطقس

حاله الطقس

الجو

حاله الجو

درجات الحراره

حراره الجو




لا تفوتك
وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة