خلال الـ72 ساعة المقبلة.. اعرف توقعات حالة الطقس ونصائح الأرصاد × 13 معلومة

كتب محمود راغب

حالة من الاستقرار بالأحوال الجوية متوقع أن تشهدها البلاد بأغلب الأنحاء خلال الـ72 ساعة المقبلة، وذلك فى ضوء توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بطقس مستقر على أغلب الأنحاء وهدوء لنشاط الرياح وانتهاء فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء.

وينشر "اليوم السابع" توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة فى نقاط مبسطة لقرائنا كما يلى:

1- توقعات باستقرارا فى الأحوال الجوية على كافة أنحاء الجمهورية خلال الـ72 ساعة المقبلة.

2- يقل تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وتزداد فترات سطوع أشعة الشمس.

3- متوقع ارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة لتكون درجات الحرارة حول المعدل الطبيعى لها.

4- الارتفاع سيكون بمقدار من درجة لدرجتين يوميًا.

5- العظمى بالقاهرة ستصل يوم السبت المقبل لـ23 درجة.

6- تحذيرات من الشبورة على الطرق خلال الثلاثة أيام المقبلة خاصة على الطرق الصحراوية والطرق القريبة من المسطحات المائية.

7- مناشدات للسائقين باتباع تعليمات المرور وتجنب السرعات الزائدة وتوخى الحذر أثناء القيادة.

8- مناشدات للمواطنين بالاستمرار فى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لانخفاض درجات الحرارة.

9- لا أمطار حتى السبت والرياح تكون هادئة على أغلب الأنحاء.

10- الأجواء تسمح بالقيام بكافة الأنشطة والأعمال اليومية واعتدال الملاحة البحرية.

11- الطقس سيكون معتدلاً على السواحل الشمالية.

12- الطقس سيكون مائلاً للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد.

13- توقعات بطقس دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً.