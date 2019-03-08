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حبس 3 متهمين قتلوا عاملا وسائقا فى خصومة ثأرية بأوسيم

الجمعة، 08 مارس 2019 02:28 م
حبس 3 متهمين قتلوا عاملا وسائقا فى خصومة ثأرية بأوسيم حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت نيابة شمال الجيزة بحبس 3 متهمين بقتل سائق وعامل بسبب خصومة ثأرية بمنطقة أوسيم 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كشفت التحقيقات المتهمين الثلاثة استقلوا دراجة بخارية وأطلقوا النار داخل اتوبيس بشارع الجمهورية بدائرة مركز شرطة أوسيم، ونتج عنه مقتل كلٍ من "ممدوح. م. ح"سائق، و " إسلام. أ " عامل إثر إصابتهما بأعيرة نارية متفرقة.

وكشفت تحريات رجال المباحث عن وجود خصومة ثأرية بين عائلة المجني عليه الأول وإحدى العائلات منذ عام 2016 بدائرة المركز، نتج عنها مقتل أحد أفراد العائلة الثانية وضُبط مرتكب الواقعة من العائلة الأولى وحُكم عليه بالسجن المؤبد وأن المجني عليه الثانى تصادف تواجده بالأتوبيس.

كما أكدت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من" صبحي.ح" 60 سنة وشقيقه "عبد الواحد" وابنه "محمد" وابن المتهم الثاني "عمر" و"حسين " شقيق المتهم الرابع، حيث توصلت التحريات إلى أن المتهمين عقدوا النية على قتل المجنى عليه الأول أخذاً بالثأر وفى سبيل ذلك قاموا ببيع أرضهم الزراعية بدائرة المركز وشراء قطعة أرض بمحافظة المنوفية وبناء منزل عليها تمهيداً للإقامة به عقب ارتكابهم الواقعة.

و عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارتى البحث الجنائى بمديريتى أمن الشرقية والمنوفية أسفرت عن ضبط المتهمين الأول والثانى والثالث ، وبمواجهتهم اعترفوا ، بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة،  وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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