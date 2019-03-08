video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 08 مارس 2019 12:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حالة الطقس اليوم الجمعة 8/3/2019 فى مصر والدول العربية

الجمعة، 08 مارس 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الجمعة 8/3/2019 فى مصر والدول العربية طقس- أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الجمعة  ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتكون كثيفة على بعض الطرق.
 
 
 
 

 حالة الطقس اليوم فى مصر

 
كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس؛ مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. 
 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
 
 

الطقس فى الأردن 

 
نهاراً
 
ترتفع درجات الحرارة قليلا مع بقائها دون معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام. 
 ويكون الطقس مستقراً مع ظُهور كميات من السُحُب المُنخفضة. 
 وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية مُعتدلة إلى خفيفة السُرعة. 
وفي خليج العقبة:
 - الرياح: شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة. 
 - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20سم). 
 - درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية 
 
ليلاً
 
يكون الطقس بارداً في أغلب المناطق. 
ويتوقع تشكل الصقيع في العديد من المناطق وبالأخص في أجزاء من السهول الشرقية والبادية.
 
 وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السُرعة.
 
 

الطقس فى فلسطين 

 
يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ومائلاً للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وباردا ً ليلاً، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. مستقر وبلا أمطار حتى السبت.. الأرصاد: ارتفاع طفيف وتدريجى بدرجات الحرارة.. وقلة تكاثر السحب وزيادة فترات سطوع الشمس.. وتحذر المواطنين: لا تخففوا الملابس واحذروا الشبورة

غدا طقس مائل للدفء على الوجه البحرى.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

طقس معتدل نسبيا على معظم مناطق السعودية وسط نشاط للرياح المثيرة للأتربة

الطقس

اخبار الطقس

حالة الطقس

الطقس اليوم

درجات الحرارة

درجة الحرارة




لا تفوتك
وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة