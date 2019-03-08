جندى عراق يطلق النار على زملائه فيقتل 5 ويصيب آخر

بغداد (أ. ش. أ)

لقي 5 جنود عراقيين مصرعهم وأصيب آخر، اليوم الجمعة، جراء إطلاق نار عليهم من أحد زملائهم داخل وحدتهم العسكرية في قاطع أبو غريب غربي بغداد.

وقال مصدر أمني عراقي في تصريحات أوردتها قناة "السومرية" الإخبارية إن التفاصيل الأولية في حادثة مقتل الجنود تشير إلى أنه وقع ضمن قاطع أبو غريب الفرقة السادسة لواء ٢٤ الفوج الرابع، حيث قام أحد الجنود بقتل خمسة من زملائه وإصابة آخر"، ، مشيرا إلى أن "المصاب يرقد حاليا في مستشفى الكاظمية بحالة خطرة .

من جانبها أعلنت خلية الاعلام الأمني العراقي عن فتح قيادة عمليات بغداد تحقيقا في حادثة مقتل الجنود الخمسة داخل وحدتهم العسكرية، مشيرة إلى أن القيادة "ألقت القبض على القاتل".