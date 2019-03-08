ثروة الأسر الأمريكية تنخفض 3.5% بالربع الأخير من 2018 وسط هبوط سوق الأسهم

قال مجلس الاحتياطي الاتحادي، إن إجمالي ثروة الأسر في الولايات المتحدة انخفض 3.5 بالمئة في الربع الأخير من 2018 وسط هبوط حاد في سوق الأسهم وتقلبات عالمية هددت بإضعاف انتعاش بدأ قبل حوالي عشر سنوات.

وفي تقريره الفصلي عن تدفقات الأموال، قال البنك المركزي الأمريكي إن صافي ثروة الأسر هبط من حوالي 108 تريليونات دولار إلى 104.4 تريليون دولار على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي وهو هبوط شمل انخفاضا بلغ حوالي 14 في المئة، أو 3.8 تريليون دولار، في قيمة الأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة.

واختفى حوالي 300 مليار دولار من الحيازات النقدية والسائلة للمؤسسات غير المالية وسط هبوط سوق الأسهم وارتفاع تكاليف الاقتراض.

وبرزت التقلبات التي حدثت في الربع الأخير من 2018 بشكل واضح في قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأخير تعليق المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة بينما يعكف صانعو السياسة النقدية على تقييم ما إذا كان الهبوط في الثروة سيترجم إلى انخفاض في الانفاق وتباطؤ في النمو الاقتصادي.