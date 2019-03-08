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تقرير حقوقى يمنى: 27607 انتهاكا فى تعز خلال 1441 يوما من أطول حصار فى التاريخ

الجمعة، 08 مارس 2019 02:31 م
تقرير حقوقى يمنى: 27607 انتهاكا فى تعز خلال 1441 يوما من أطول حصار فى التاريخ كلية الآداب التى دمرها الحوثيون فى تعز
إيمان حنا
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وثق مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان اليمنى، آلاف الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الموالية لطهران في تعز منذ بدء الأزمة، فى تقرير بعنوان "تعز.. الحصار الأطول في التاريخ "، الذى تناول انتهاكات بحق أهل تعز خلال فترة حصار مليشيا الحوثي للمدينة وهى 1441 يوما حتى نهاية يناير الماضى، وهو أطول حصار فى تاريخ الحروب مازال مستمرا حتى اليوم.

 

أورد التقرير أن ما يزيد من حجم المعاناة هو عدم التفات العالم لهذه المأساة، على الرغم من فداحة ما تقوم به ميليشيات الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية في البلاد.

 

وبحسب التقرير الذى نوقش على هامش الدورة الـ 40 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، فقد استطاع الفريق الميداني للمركز توثيق نحو 27607 انتهاكا، فيما وصل عدد القتلى نحو إلى 3279 مدنيا؛ بينهم 714 طفلا و 402 امرأة.

 

وتحتل تعز صدارة الأرقام في عدد الجرحى باليمن ويضاعف من آلام الجرحى الحصار الحوثي المطبق على مدينة تعز الأمر الذي فاقم من وضعهم المأساوي بشكل لم يسبق له مثيل حيث بلغ عدد الجرحى 16402 مدنيا بينهم 1756 طفلا وطفلة و 249 امرأة.

 

ووصل عدد المختطفين في محافظة تعز خلال 1441 يوما الممتدة من ( 21 مارس 2015 وحتى 31 يناير 2019 ) نحو 221 مدنيا، اختطفت ميليشيات الحوثي 196 منهم، واختطف مسلحون خارج إطار الدولة 17 آخرين وقام مجهولون باختطاف 8 مدنيين.


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