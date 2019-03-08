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تفاصيل جهود الخارجية للإفراج عن المحتجزين المصريين بطهران

الجمعة، 08 مارس 2019 11:36 ص
تفاصيل جهود الخارجية للإفراج عن المحتجزين المصريين بطهران السفير ياسر عثمان
إسراء أحمد فؤاد
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نجح طاقم البعثة المصرية  فى طهران، برئاسة السفير ياسر عثمان، بالإفراج أمس عن آخر مواطنين مصريين، زعمت السلطات الإيرانية دخولهما مياهها الإقليمية بشكل غير شرعى، ونجح طاقم البعثة المصرية برئاسة السفير ياسر عثمان، بالإفراج أمس عن آخر مواطنين مصريين 

وحول جهود البعثة المصرية، علم "اليوم السابع"، أنه  تم تقديم المساعدة القانونية للمواطنين، ودفع الغرامات المفروضة عليهم على خلفية دخولهما المياه الاقليمية الإيرانية علي متن مركب سياحي، كما تم خلال الأيام الماضية ترتيب زيارة قنصلية لهما من قبل مندوب للبعثة المصرية  في سجن بندر عباس (يبعد حوالي الف كيلومتر عن طهران) وتم بذل الجهود للتاكد من حسن التعامل معهم ووضعهم الصحي .

 وتأتى هذه الخطوة فى أعقاب النجاح فى الإفراج عن 5 صياديين مصريين  منذ عدة أسابيع، وبذلك لم يعد هناك الآن مصريين محتجزين فى إيران.

كما أرسلت البعثة المصرية منذ عدة أيام مندوب عن  للمنطقة الحدودية بين إيران والعراق، للتعرف علي جثمان مواطن مصرى توفى فى هذه المنطقة الجبلية الوعرة، حيث تم التعرف علي الجثمان، وشحنه على نفقة الدولة، وإيصال الجثمان إلى ذويه فى مصر.

 

 

 


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