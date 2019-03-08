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تحرير 1950مخالفة مرورية خلال حملة أمنية مكبرة بالبحيرة

الجمعة، 08 مارس 2019 11:27 ص
تحرير 1950مخالفة مرورية خلال حملة أمنية مكبرة بالبحيرة حملة مرورية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون، وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.
 

أسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، واللواء فاضل عمار حكمدار البحيرة، ومشاركة العميد عادل كمال مدير إدارة مرور البحيرة، والرائد عبده خطاب رئيس مباحث المرور، عن ضبط  1300هارب من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس، وتحرير 1950مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة والسير في الممنوع والتصالح، واشتباه في الصلاحية الفنية، وسير عكس الاتجاه وانتهاء رخصة قيادة.

كما أسفرت الحملة عن إزالة  603 حالة إشغال ثابت ومتحرك بمختلف مراكز المحافظة.

 


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