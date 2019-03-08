تحرير 1239 مخالفة مرورية وفحص 41 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور، لتسيير السيولة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير 1239 مخالفة مرورية متنوعة.

كما شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى، رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، أسفرت عن فحص 10 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 41 شخصا، وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.

وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 15 شقة مفروشة 18 شخصا جنائيا من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين، كما تم ضبط 7 قضايا إشغالات مقاهى بدائرة المديرية.