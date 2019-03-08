بالأسماء.. الاختبار الشفوى لـ74 من خطباء المكافأة بالأوقاف الثلاثاء المقبل

كتب - إسماعيل رفعت

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء وموعد الاختبار الشفوى للراغبين فى تحسين المستوى المادى لخطباء المكافأة من محافظات : "البحيرة - دمياط - الغربية - الفيوم – المنيا" يومى الثلاثاء والأربعاء 12 و 13 مارس الجارى، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمكتب رئيس قطاع شئون المديريات الإقليمية، مع ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومى، وهم :

1. محمد مبروك عبد الرؤوف الشنشورى البحيرة

2. رضا فوزى إبراهيم قرقيط البحيرة

3. رشدى محمد أنور الشناوى القصاص البحيرة

4. محمود محمد عبد المعطى الديب البحيرة

5. عوض إبراهيم خليل شرشر البحيرة

6. وجيه عبد الحميد حسين قطوس البحيرة

7. شوقى كامل توفيق حسن البحيرة

8. محمد عطية حسين أبوزيد البحيرة

9. محمد يوسف عباس يوسف البحيرة

10. شعبان محمد فراج نوار البحيرة

11. منصور محمد عبد الحليم عمرو البحيرة

12. عبد العزيز فتحى سيد أحمد البحيرة

13. عبد العاطى أبوزيد محمد حسين البحيرة

14. فايز فتحى خالد محارب البحيرة

15. محمد موسى عبد الحميد موسى البحيرة

16. عبد الناصف عبد الرازق عبد الناصف منصور البحيرة

17. محمد محمود محمد يمن البحيرة

18. خالد على أحمد نصار البحيرة

19. عبد الناصر عبد الفتاح عبد الجواد السيد البحيرة

20. حامد مصطفى عبد المعطى عمار البحيرة

21. عطية إسماعيل فتحى الصواف البحيرة

22. شعبان عبد القادر بسيونى عبد الحميد البحيرة

23. أحمد شرفاد جمعة شرفاد البحيرة

24. عبد الله محمد إبراهيم علوان البحيرة

25. أسامة أحمد عبد الخالق جبل دمياط

26. محمد فتحى عبد العزيز عبد الفتاح دمياط

27. محمد صلاح عبد المولى محمد دمياط

28. عيسى حامد أحمد عامر دمياط

29. محمد محمود السقا البدالى دمياط

30. محمود عبد السلام محمد عبد الهادى دمياط

31. أحمد أحمد مستجير حبيب دمياط

32. محمد إبراهيم المرسى أبو زناتى دمياط

33. يحى محمد محمد عبد الجواد دمياط

34. فتحى فتحى عبيد محمد دمياط

35. على طلعت على سعد محمد دمياط

36. محمد الحسنين حامد عبد الرازق الشامى دمياط

37. محمد أحمد أحمد عبد الوهاب دمياط

الأربعاء 13 مارس

38. اسلام أحمد التابعى جودة الجحر دمياط

39. عبده محمد محمد الخنينى دمياط

40. عطية مسعد مسعد حسن دمياط

41. أحمد محمد أحمد جودة غزى دمياط

42. خالد حسن طاهر الكيكى دمياط

43. محمد مسعد عبده الحديدى دمياط

44. تامر عبد الرازق على البرعى دمياط

45. محمود جمال عبد الرشيد زغلول دمياط

46. عبد القادر إبراهيم إبراهيم صبح دمياط

47. عبد الجواد محمود نشأ ت عبد الجواد دمياط

48. محمد رمضان إبراهيم أبو العينين دمياط

49. محمد عزيز حسين شنب دمياط

50. عهدى السيد سيد أحمد النويهى الغربية

51. إبراهيم فتحى أحمد السكرية الغربية

52. أحمد رشاد أحمد شعبان الغربية

53. محمد عبد المقصود أبو النجا راضى الغربية

54. عادل المحمدى على السيد الهلالى الغربية

55. أحمد محمد سيد أحمد أبو طالب الغربية

56. حامد فتوح محمد ندا الغربية

57. السيد عبد الغفار على أبو سويلم الغربية

58. صلاح قمر محمد الضوى الغربية

59. محمود صلاح الدين صادق السعدى الغربية

60. حسام أحمد على محمد الفيوم

61. محمد عبد العزيز خبيرى الفيوم

62. أيمن مصباح عبد القوى مصباح الفيوم

63. عمر رجب كامل محمد الفيوم

64. رجب محمود محمد جبريل الفيوم

65. محمد جمعة محمد عبد المولى الفيوم

66. على هلال على شعبان الفيوم

67. شعبان طرفاية على عبد الله الفيوم

68. أحمد محمود محمد عجمى الفيوم

69. مصطفى محمد رجب محمد العبد الفيوم

70. أحمد مصطفى حسين مصطفى الفيوم

71. محمد على عبيد دكرورى المنيا

72. اسماعيل على محمد كوكيب المنيا

73. أحمد حسن أحمد محمد المنيا

74. محمد ربيع عبد الله أحمد المنيا