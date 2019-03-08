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25 مارس الجارى

الهيئة القبطية الهولندية تعقد مؤتمرا لمساندة مصر ضد الارهاب

الجمعة، 08 مارس 2019 11:41 م
الهيئة القبطية الهولندية تعقد مؤتمرا لمساندة مصر ضد الارهاب أعضاء الهيئةالقبطية الهولندية
رسالة هولندا- جمال جرجس المزاحم
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أعلنت " الهيئة القبطية الهولندية " عن تفاصيل مؤتمرها الدولى  التاسع بعاصمة المملكة الهولندية امستردام يوم  25 مارس المقبل ، حيث يهدف المؤتمر لدعم مصر ضد الارهاب ، وابراز أهمية دور الأزهر والكنيسة المصرية فى حفظ السلام والتعايش . 
 
ومن المقرر أن يشارك فى  المؤتمر العديد من الشخصيات الدولية و عضو البرلمان كندي شريف السبعاوى ، أول مصرى عضو برلمان بالخارج و  الكاتب وحيد حامد  ، و الكاتب خالد منتصر ، كما سيشارك في التغطية الاعلامية عدد كبير من المراسلين الأجانب و الصحف   .
 
 وكشف  بهاء رمزى ، المتحدث الرسمي باسم الهيئة القبطية الهولندية، إن المؤتمر سينطلق يوم الاثنين 25 مارس ، بقاعة المؤتمرات الرئيسية بامستردام  و يهدف المؤتمر إلى مساندة مصر ضد الارهاب ، كما  سيتطرق المؤتمر الى أبراز أهمية دور الأزهر والكنيسة المصرية فى حفظ السلام والتعايش بالإضافة  الى عرض فيلم وثائقي عن الارهاب و المواطنة    .
 
و قال رمزي ، من المنتظر مشاركة وفد من البرلمان الهولندي علي رأسهم  فوردى فيند عضو مجلس النواب الهولندي ، و الناشط مدحت قلادة ،   رئيس إتحاد الهيئات  القبطية باوروبا و الدكتور إبراهيم حبيب ، رئيس أقباط متحدون انجلترا و جمال جرجس المزاحم ، رئيس المؤسسة الأوروبية للاعلام العربي ببروكسل ، و الناشط  حسني بباوي رئيس هيئة أقباط النمسا و هاني شنودة رئيس المنظمة القبطية الكندية و ماهر يوسف ،  رئيس الهيئة القبطية السويدية  و عدد من الشخصيات الاعلامية الدولية  .
 
و كشف بهاء رمزى ،  انه لأول مرة ستغطي قاعة المؤتمرات بالعلم المصري الذي نفتخر به و سيكون المؤتمر مؤمنا من دخول أى شخصيات تريد الاساءة  لمصر، حيث تم الاستعانة بشركة أمن لمنع دخول أى عناصر إخوانية  ، لافتا الى أن  الهيئة القبطية طالبت المطالبة بوضع هذه الجماعة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية .
 

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الارهاب




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