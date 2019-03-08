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خالد صلاح
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المنظمة العربية للحوار تحتفل بيوم المرأة وتطلق مبادرة "نساء فى الصورة"

الجمعة، 08 مارس 2019 01:54 م
المنظمة العربية للحوار تحتفل بيوم المرأة وتطلق مبادرة "نساء فى الصورة" الدكتورة حنان يوسف استاذ الإعلام ورئيسة المنظمة العربية للحوار
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صرحت الدكتورة حنان يوسف استاذ الإعلام ورئيسة المنظمة العربية للحوار أن المنظمة تحتفل هذا العام بالمرأة فى شكل مختلف حيث تحتفل المنظمة العربية للحوار والتعاون الدولى بالمرأة وذلك بالتزامن مع اليوم العالمى للمرأة الذى يوافق الثامن من شهر مارس بكل عام بإطلاق "مبادرة نساء فى الصورة".
 
‎وتتضمن المبادرة إنشاء قاعدة بيانات للمرأة الناجحة فى المجتمع المصرى والعربى وكذلك إصدار المنظمة لطابع تم إعداده خصيصاً لتلك المناسبة، يجمع ما بين الأصالة والحاضر والحداثة، من أجل وضع الناجحات فى صدارة الصورة السياسية.
 
‎وصرحت حنان يوسف أستاذ الإعلام والرئيسة التنفيذية للمنظمة أن الاحتفال باليوم العالمى للمرأة سلوك سنوى تحرص المنظمة عليه باستمرار، مشيرة إلى أن هذا العام جاءت فكرة التكريم متمثلة فى إلقاء الضوء على السيدات اللاتى أثرن بشكل فعال فى المجتمع سواء على الصعيد المحلى أو العربى.
 
‎وأضافت يوسف أن الفكرة تهدف إلى تعريف الشباب والنشء بتلك النماذج الهامة فى المجتمع، لافتة إلى أنه سيتم اختيار بعض النماذج النسوية اللامعة، وتقديمها فى صور على هيئة طوابع، لتعريف أجيال النشء والشباب.
 
وأعلنت الدكتورة حنان أن المنظمة تدعو كافة الجهات والأفراد للمشاركة فى مبادرة المنظمة من أجل ترشيح شخصيات نسائية رائدة فى مجالها ليتم نشر سيرة نجاحها ووضع صورتها على طابع خاص بها تقديرا لعطائها ولتكون قدوة للأجيال الجديدة.
 
المنظمة العربية للحوار تحتفل بيوم المرأة (1)
 

المنظمة العربية للحوار تحتفل بيوم المرأة (2)
 

المنظمة العربية للحوار تحتفل بيوم المرأة (3)
 
 

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يوم المرأة

المنظمة العربية للحوار

حنان يوسف

نساء فى الصورة




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