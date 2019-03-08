المالية: نقل 3500 موظف بالوزارة لمقر العاصمة الإدارية مارس 2020

كتب – أحمد يعقوب



اليوم السابع بلس

توقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الجمعة، رادا على سؤال "اليوم السابع"، أن يتم بدء عملية النقل التدريجى لنحو 3500 موظف لمقر الوزارة الجديد فى العاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر مارس 2020 بعد تسلم مبانى الوزارة فى الحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر يناير 2020.

وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفى، فى فعاليات ملتقى التخطيط الاستراتيجى لوزارة المالية، والذى يعقد فى فندق "الماسة كابيتال"، فى العاصمة الإدارية الجديدة، إن عدد العاملين بوزارة المالية، بمختلف المصالح وتشمل الديوان العام ومصلحتى الضرائب والجمارك يبلغ نحو 200 ألف موظف، سيتم نقل 3500 موظف فقط لمقر الوزارة فى الحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة بشكل تدريجى على أن يعمل الـ3500 موظف بالمقر الجديد بشكل كامل فى يوليو 2020.

جدير بالذكر أن الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية تم وضع أهدافها وآلياتها بصياغة الكوادر والقيادات المشاركة حتى يتحقق الهدف منها ويتم تنفيذها بشكل فعال، وهناك عدة أهداف رئيسية خرجت بها ورش العمل السابقة تمثلت فى الكفاءة والفاعلية فى تخصيص استخدامات موارد الموازنة العامة للدولة وآليات استقرار الوضع الحالى مع تحجيم العجز وخفض الدين ورفع كفاءة تمويل برامج التنمية الاجتماعية والارتقاء بالصورة الذهنية للوزارة.