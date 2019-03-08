القوى العاملة: وزارة العمل بالسعودية تعتبر العامل مصرى شريك فى تنمية المملكة

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجده بالمملكة، أكد فيه أن مسئولى وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية خلال إحدى اللقاءات، أكدوا أن جميع السعوديين ينظرون إلى العامل الوافد على أنه شريك فى تنمية المملكة، فضلا نظرة تكاد تقترب من التبجيل، فهو إما طبيب نطلب منه العلاج، أو أستاذ نطلب منه المعرفة، أو عامل عادى يقوم بمهام شاقة من أجل التنمية

وبحسب بيان للوزارة اليوم، قال عثمان رمضان المستشار العمالى بالقنصلية المصرية بحدة:"إن المسئول السعودى أكد لمديرى مكاتب العمل أنهم يقومون بمهمة نبيلة وجميلة وعظيمة لأنهم يحملون موازين العدالة ويحولون دون أن يظلم عامل أو يسلب حقه ودون الإساءة إلى وافد أو إلى سمعة المملكة مؤكداً أنهم عيون الوزارة وآذانها وسواعدها، فضلا عن الدور الكبير فى صياغة القرارات".