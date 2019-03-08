القبض على شخصين لسرقة سيدة بالإكراه داخل مسكنها بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

نجحت مديرية أمن الإسكندرية فى ضبط شخصين لسرقتهما سيدة داخل مسكنها بالإكراه.

وتبلغ لقسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية - من إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم، أنه حال تواجدها بمسكنها بدائرة القسم، فوجئت بدخول مجهولين وأوثقاها واستوليا على "مجموعة من المشغولات الذهبية - مبالغ مالية - ساعتى يد - هاتفين محمولين - 2 جهاز كمبيوتر - مفاتيح سيارتها"، واستقلا السيارة وفرا هاربين بها والعثور عليها بترعة نجع أبو بسيسة بدائرة القسم .

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة كلٍ من "ياسر م. ف" 29 سنة، و"جابر ف. ص" 29 سنة "لهما معلومات جنائية" ومقيمان بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقيامهما بالتخلص من السيارة - حيث تم العثور عليها- وجهازى الكمبيوتر واللاب توب، وأرشدا عن باقى المسروقات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وقررا إنفاقهما جزءا من المبالغ المالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.