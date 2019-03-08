العالم يحتفل بيوم المرأة العالمى تزامنًا مع احتفالية مئوية كفاح سيدات مصر

تحتفل دول العالم، اليوم الجمعة، باليوم العالمى للمرأة والذى يوافق 8 مارس من كل عام، فهو يوم يتم الاعتراف فيه بإنجازات المرأة.

ويتزامن احتفال هذا العام باليوم العالمى للمرأة مع الاحتفال بمرور مائة عام على كفاح المرأة المصرية من أجل أمن واستقرار وحرية الوطن وهو هدف سامى تستحق عنه كل التقدير والاحترام، لتقدم نموذجاً عظيماً لدور المراة فى صنع تاريخ الوطن.

وأصدر المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه، بيانا لتقديم التهنئة و التقدير الى المرأة فى جميع أنحاء العالم، بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للمرأة، الذى يوافق الثامن من مارس من كل عام.

وأكدت رئيسة المجلس، أن هذا اليوم يعتبر فرصة للتأمل فى التقدم المحرز فى قضية المرأة على مستوى العالم، خاصة فى ظل الأدوار الهامة التى تقوم بها المرأة فى صنع تاريخ مجتمعاتهن، كما يعد فرصة لحشد الدعم لحقوق المرأة، متمنية أن تحظى جميع نساء العالم بمستقبل أفضل وأن تنعم بحقوقها كاملة، مشددة على أن استقرار الدول وتقدمها لا يمكن أن يتحقق دون مشاركة حقيقة للمرأة فى جميع المجالات.