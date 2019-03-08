الصحة الكويتية: استقدام 2000 ممرض وممرضة لسد عجز مستشفيات الوزارة

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اعتزامها استقدام ألفى ممرض وممرضة خلال الفترة المقبل؛ وذلك لسد العجز الموجود بعدد من المستشفيات.

وقال وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات الطبية المساندة الدكتور فواز الرفاعي، فى تصريح صحفي، إنه بصدد الحصول على موافقة وزير الصحة، لاستقدام 2000 ممرض وممرضة للعمل فى مستشفيات وزارة الصحة.

وأضاف الرفاعى أن اللجان المختصة بتعيين واختيار الهيئة التمريضية، ستقوم بإجراء التعاقدات المحلية أولا، ثم التعاقدات الخارجية، موضحا أن المرحلة الأولى التى ستكون من داخل الكويت، تمثل ما بين 25% و 50% من إجمالى الدرجات الوظيفية التى وفرها ديوان الخدمة المدنية للممرضين؛ حيث ستتراوح أعدادهم ما بين 500 و 1000 ممرض وممرضة، فى حسن سيتم تخصى المرحلة الثانية للتعاقدات الخارجية.