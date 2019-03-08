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السيسى يجتمع بكبار قادة القوات المسلحة والشرطة ويقدم التحية لأسر الشهداء

الجمعة، 08 مارس 2019 05:53 م
السيسى يجتمع بكبار قادة القوات المسلحة والشرطة ويقدم التحية لأسر الشهداء السيسى يجتمع بكبار قادة القوات المسلحة والشرطة
كتب زكى القاضى
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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، ظهر اليوم، الجمعة، بكبار قادة القوات المسلحة والشرطة، حيث بدأ بالوقوف دقيقه حدادا على أرواح الشهداء.

 

وتناول الاجتماع تطورات الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية، كذلك الجهود المبذولة فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية بشمال سيناء وتأمين الحدود على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

السيسى يجتمع بكبار قادة القوات المسلحة والشرطة (1)

وأشاد الرئيس السيسى بما تبذله القوات المسلحة والشرطة من مهام للحفاظ على الوطن وشعبه العظيم، كذلك مجهوداتهم فى دعم ركائز البناء والاستقرار والتنمية بكافة ربوع مصر.

 

واختتم الرئيس السيسى الاجتماع بتقديم التحية لأسر شهداء الوطن الذين لولا تضحياتهم لما وصلت الدولة المصرية إلى مزيد من التقدم والاستقرار.

 

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد أدى صلاة الجمعة، بمسجد المشير طنطاوى، وذلك تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم ، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة، وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود .

السيسى يجتمع بكبار قادة القوات المسلحة والشرطة (2)

وألقى الدكتور أسامة الأزهرى خطبة الجمعة أكد فيها على فضل ومنزلة الشهادة والتضحية فى سبيل رفعة الأوطان ودحر قوى التطرف والإرهاب، مؤكدا على أهمية التنمية والعمار  فى الأرض لأنهما من الأسس التى تقوم عليها أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، والتى تدعو إلى نشر الخيروالرحمة ونبذ جميع أشكال وألوان التطرف والتشدد الدينى وممارسة العنف والتخريب.

 
السيسى يجتمع بكبار قادة القوات المسلحة والشرطة (3)
 

 

السيسى يجتمع بكبار قادة القوات المسلحة والشرطة (4)
 

 

السيسى يجتمع بكبار قادة القوات المسلحة والشرطة (5)
 

 


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