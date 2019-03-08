وذكرت قناة "جيو" الباكستانية، اليوم الخميس، أن رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا التقى الجبير وناقشا المسائل ذات الاهتمام المشترك والأمن الإقليمي والوضع الحالي بين باكستان والهند.

من جانبه قال القائد العسكري الباكستاني إن المملكة العربية السعودية كانت دائمًا صديقًا حقيقيًا لباكستان.

وكان الجبير قد وصل إلى العاصمة الباكستانية إسلام ‏آباد اليوم في زيارة تهدف إلى مناقشة الوضع الإقليمي مع القيادات الباكستانية، فضلًا عن القضايا ذات الاهتمام المشترك.