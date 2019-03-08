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التموين: صرف 30% مقررات مارس وفتح منافذ المجمعات بالوجه القبلى اليوم

الجمعة، 08 مارس 2019 03:00 ص
التموين: صرف 30% مقررات مارس وفتح منافذ المجمعات بالوجه القبلى اليوم الدكتور على المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة
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أعلن الدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف ما يقرب من 30% من المقررات التموينية عن شهر مارس الجارى حتى الآن فى محافظات الوجه القبلى.

 

وأكد الدكتور محمد عاطف، لـ"اليوم السابع"، استمرار فتح منافذ وفروع الشركة اليوم الجمعة، لاستمرار صرف السلع المدعمة لبقالين التموين ليقومون بصرفها لأصحاب البطاقات التموينية، بجانب توفير الشركة العامة لتجارة الجملة السلع فى محافظات الوجه البحرى.

 

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أكدت أنه فى إطار تعزيز أرصدة البلاد من الزيت، تم التعاقد على كمية 42 ألف طن زيت خام صب منها كمية منها 36 ألف طن زيت صويا خام مستورد بالدولار و6 آلاف طن زيت خام صب محلى بالجنيه.

 


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