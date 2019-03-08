البورصة تربح 1.9 مليار جنيه فى أول أسبوع بشهر مارس بنسبة نمو 0.2%

كتب هانى الحوتى

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 1.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وأول أسبوع فى شهر مارس، ليغلق عند مستوى 825.3 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع 0.2% عن الأسبوع الماضى.

وارتفع رأس المال السوقى للمؤشرالرئيسى من 426.9 مليار جنيه إلى 429.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 0.6%، فيما تراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 274.3 مليار جنيه إلى 273.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.2%، وزاد رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 701.2 مليار جنيه إلى 703.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.3%.