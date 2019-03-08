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البورصة تربح 1.9 مليار جنيه فى أول أسبوع بشهر مارس بنسبة نمو 0.2%

الجمعة، 08 مارس 2019 07:19 م
البورصة تربح 1.9 مليار جنيه فى أول أسبوع بشهر مارس بنسبة نمو 0.2% البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 1.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وأول أسبوع فى شهر مارس، ليغلق عند مستوى 825.3 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع 0.2% عن الأسبوع الماضى. 
  
وارتفع رأس المال السوقى للمؤشرالرئيسى من 426.9 مليار جنيه إلى 429.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 0.6%، فيما تراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 274.3 مليار جنيه إلى 273.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.2%، وزاد رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 701.2 مليار جنيه إلى 703.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.3%.
 

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