الاسكندرية تواصل إصلاح فواصل كوبرى " أبيس "

الإسكندرية جاكلين منير

استأنفت محافظة الإسكندرية ، أعمال إصلاح فواصل أعلى كوبرى أبيس إتجاه العوايد _ الطريق الدائري، حيث توقفت الأعمال لمدة ثلاث أيام نظرا للنوة الشديدة التى شهدتها الإسكندرية مؤخرا، وتم الانتهاء من إصلاح 14 فاصلة حتى الآن بالكوبرى، وجارى استكمال الأعمال .

كانت محافظة الإسكندرية قد أعلنت بدء أعمال إصلاح فواصل كوبرى أبيس الأحد الماضى ولمدة 15 يوما للحد من التكدس المروري، وتنفذ الأعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال إدارة مرور الإسكندرية وحى شرق وجهاز الساحل الشمالى الأوسط وشركة النيل العامة لإنشاء الطرق ، وناشدت المحافظة المواطنين بتوخى الحذر وتهدئة السرعة ليلا أثناء المرور بموقع العمل.