video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 08 مارس 2019 06:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الإفتاء توضح فضل الدعاء فى الليلة الأولى لشهر رجب

الجمعة، 08 مارس 2019 05:00 ص
الإفتاء توضح فضل الدعاء فى الليلة الأولى لشهر رجب دار الافتاء - ارشيفية
كتب لؤى على
إضافة تعليق

أعلنت دار الافتاء المصرية، عن أن اليوم الجمعة هو أول أيام شهر رجب لعام 1440 هجريا، وتزامنا مع بداية الشهر الجديد أجابت دار الافتاء على سؤال ورد لها ما حكم الدعاء فى أول ليلة من شهر رجب؟ وهل يستجاب فيها الدعاء كما انتشر بين الناس؟، وجاء رد الدار كالآتى :

الأمر فى الدعاء واسع؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِى أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾، وقال تعالى: "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ"، والدعاء فى أول ليلة من شهر رجب بخصوصه مستحبٌّ، وهى ليلة يستجاب فيها الدعاء كما ورد ذلك عن سلفنا الصالح؛ فعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: "خَمْسُ لَيَالٍ لَا يُرَدُّ فِيهِنَّ الدُّعَاءُ: لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبَ، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَيْلَةُ الْعِيدِ، وَلَيْلَةُ النَّحْرِ".

وقال الإمام الشافعى رضى الله عنه فى كتابه "الأم" : "وَبَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: إنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِى خَمْسِ لَيَالٍ فِى لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةِ الْأَضْحَى، وَلَيْلَةِ الْفِطْرِ، وَأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ، وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ" ـ.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دار الإفتاء: الجمعة 8 مارس أول أيام شهر رجب لعام 1440 هجريا

دار الافتاء

لجنة الفتوى

شهر رجب

الدعاء فى شهر رجب




لا تفوتك
خلال الـ72 ساعة المقبلة.. اعرف توقعات حالة الطقس ونصائح الأرصاد × 13 معلومة

خلال الـ72 ساعة المقبلة.. اعرف توقعات حالة الطقس ونصائح الأرصاد × 13 معلومة

التموين: لن نستثني ضباط الجيش والشرطة والقضاة من معايير حذف غير المستحقين

التموين: لن نستثني ضباط الجيش والشرطة والقضاة من معايير حذف غير المستحقين

شاهد.. سحر إبراهيموفيتش فى الدوري الأمريكي مع لوس أنجلوس جالاكسى

شاهد.. سحر إبراهيموفيتش فى الدوري الأمريكي مع لوس أنجلوس جالاكسى

الممثلة الأمريكية باربارا بوشيه: عند إبلاغى بتكريمى فى مهرجان أسوان لم أصدق شهرتى بمصر

الممثلة الأمريكية باربارا بوشيه: عند إبلاغى بتكريمى فى مهرجان أسوان لم أصدق شهرتى بمصر

قطع المياه عن مدينة شبرا الخيمة 8 ساعات اليوم

قطع المياه عن مدينة شبرا الخيمة 8 ساعات اليوم

التنمية والبحث العلمى والإبتكار.. أبرز محاور ملتقى الشباب العربى الأفريقى

التنمية والبحث العلمى والإبتكار.. أبرز محاور ملتقى الشباب العربى الأفريقى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة