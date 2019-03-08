اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يجتمع بكبار قادة القوات المسلحة والشرطة ويقدم التحية لأسر الشهداء.





السيسى يجتمع بكبار قادة القوات المسلحة والشرطة ويقدم التحية لأسر الشهداء





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