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الجمعة، 08 مارس 2019 09:28 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

الجمعة، 08 مارس 2019 08:49 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة
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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يجتمع بكبار قادة القوات المسلحة والشرطة ويقدم التحية لأسر الشهداء.

1
 

السيسى يجتمع بكبار قادة القوات المسلحة والشرطة ويقدم التحية لأسر الشهداء

2
 

التخطيط تنتهى من 1133 مشروعا تنمويا بتكلفة استثمارية 311 مليار جنيه

3
 

مفتى الجمهورية: دعم أبطال القوات المسلحة فى مواجهة الإرهاب "واجب شرعى"

4
 

المالية: صرف 2 مليار دولار آخر شرائح قرض صندوق النقد الدولى يوليو المقبل

5
 

شيخ الأزهر: المتزوج بأخرى قاصدا قهر زوجته الأولى عذابه عند الله شديد

6

 

إصابة 6 مواطنين مصريين فى حريق عقار فى حى العزيزية بالسعودية

7
 

الذهب يرتفع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 630 جنيها للجرام

8
 

الأرصاد: غدا طقس معتدل على السواحل الشرقية حار على جنوب الصعيد

9
 

لاسارتى: نتطلع لكتابة سطر جديد فى تاريخ الأهلى

10

مراسم جنائزية تبعد خالد بوطيب عن الزمالك فى موقعة جورماهيا

 


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السيسى

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الذهب

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