استطلاع: 64% من الكوريين الجنوبيين يرون أن كوريا الشمالية لن تتخلى عن النووى

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أظهرت نتائج استطلاع رأى جديد أجرته مؤسسة "جالوب كوريا"، اليوم الجمعة، أن 6 من كل 10 كوريين جنوبيين يرون أن كوريا الشمالية لن تتخلى أبدًا عن أسلحتها النووية.

وأوضح الاستطلاع الذى أجرى على ألف شخص تقريبا من الراشدين فى جميع أرجاء البلاد فى الفترة من 5 إلى 7 مارس الجاري، أن 64% من المستطلعين أجابوا بأن كوريا الشمالية لن تتخلى أبدا عن برنامجها النووى ، فى مقابل 28% ذكروا أنها ستتخلى فى نهاية المطاف عن برنامجها النووى وامتنع 8% عن الإجابة.

وسجلت نسبة تأييد الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن، 46% بتراجع قدره 3% عن الأسبوع الماضي، وارتفعت الآراء السلبية تجاه أداء مون بمقدار 45%.